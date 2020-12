Joukkorahoituskampanja on auennut maanantaina ja jatkuu tammikuun loppuun.

Lappeenrannassa toimiva Kulttuuritila Nuijamies ry on avannut maanantaina joukkorahoituskampanjan, jonka tavoitteena on kulttuuritilan toiminnan turvaaminen. Kampanja on avoinna tammikuun loppuun netissä mesenaatti.me -palvelussa.

Koronavuosi on ollut yhdistykselle erittäin vaikea. Keväällä Nuijamiehen varauskalenterista poistettiin yli 60 tapahtumaa. Myös syksyn kalenterista on jouduttu perumaan huomattava määrä tapahtumia.

Joulukuussa annetut uudet määräykset ovat keskeyttäneet toiminnan lähes kokonaan. Pelkästään joulukuussa peruttiin noin 30 tilaisuutta. Tällä hetkellä Nuijamiehen tilat ravintolaa myöten on suljettu.

Kulttuuritila Nuijamies ry perustettiin elokuvateatteri Nuijamiehen tiloihin syksyllä 2017. Nuijamies toimii pääosin vapaaehtoisvoimin.

Yhdistyksen tiedotteessa kerrotaan, että ennen koronavuotta Nuijamiehen toiminta yhdistyksenä oli omavaraista ja tulevaisuus näytti hyvältä. Tilojen käyttöaste oli korkea ja tapahtumat tavoittivat hyvin kävijöitä.

Yhdistyksellä on jo suunnitelmia, mitä joukkorahoituksen tuomalla summalla saisi tehtyä. 10 000 euroa riittäisi toiminnan jatkumiseen, kun taas 30 000 eurolla toimintaa voisi myös kehittää. Jos joukkorahoituskampanja tuottaisi 75 000 euroa, olisi mahdollista tehdä mahdolliset kunnostustoimet ja jatkaa toimintaa entiseen tapaan.