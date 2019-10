Poliisi vangitsi Liisankadun puukotuksesta epäillyn miehen — Puukottajan ja silminnäkijöiden kuulustelut jatkuvat

Poliisi on vanginnut Liisankadun puukotuksesta epäillyn miehen. Vuonna 1987 syntyneen lappeenrantalaisen miehen epäillään puukottaneen toista, vuonna 1992 syntynyttä miestä Lappeenrannassa Liisankadulla perjantain ja lauantain välisenä yönä 27.—28. lokakuuta.

Poliisi tutkii tekoa tapon yrityksenä ja jatkaa epäillyn sekä todistajien kuulustelua.

Puukotuksen uhri on vuonna 1992 syntynyt mies. Hän sai hengenvaarallisia vammoja tilanteessa ja joutui sairaalahoitoon.

Rikoskomisario Saku Tielinen Kaakkois-Suomen poliisista sanoo, että poliisin tietojen mukaan uhri on elossa.

— Uhri oli potentiaalisessa hengenvaarassa, mutta pääsimme kuulustelemaan häntä kuitenkin aika pian tapahtuneen jälkeen, Tielinen sanoo.



Tilanne sai alkunsa, kun miehille oli tullut keskinäistä riitaa ja tilanne eteni tappeluksi. Tuolloin miehen epäilleen lyöneen toista miestä veitsellä kahdesti selkään. Teosta aiheutui uhrille vakavia vammoja.

Tilanteessa oli mukana useita ihmisiä, jotka kuuluivat osapuolten seurueisiin. Alkoholilla oli osuutta asiassa.

Epäillyn tekijän poliisi löysi tekopaikan läheltä, kuten myös tekovälineen. Tielisen mukaan epäilty on ollut poliisin kanssa tekemisissä aiemminkin. Tielinen ei kommentoi tarkemmin, millaista puukkoa mies käytti tai oliko hän yrittänyt piilottaa sitä poliisilta.