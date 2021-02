Kenestä lappeenrantalaistuvan Suna Kymäläisen manttelinperijä Ruokolahden kunnanvaltuuston puheenjohtajana? Kaksi demariyhdistystä toivoo löytävänsä yhteisen ehdokkaan

Ruokolahden kunnanvaltuusto valitsee itselleen uuden puheenjohtajan Lappeenrantaan muuttavan Suna Kymäläisen (sd.) tilalle ensi maanantain kokouksessa.

Kunnallisvaalien jälkeen puolueiden sopiman paikkajaon mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtajan paikka kuuluu demareille. Sopimus pätee edelleen, eli Kymäläisen seuraaja valitaan demarivaltuutettujen joukosta, kertoo SDP Ruokolahden puheenjohtaja Esko Ijäs.

Ijäksen mukaan Kymäläisen seuraajasta ei ole vielä sovittu.

Ruokolahdella on kaksi demariyhdistystä, jotka molemmat käsittelevät henkilövalintaa ja päättävät mahdollisesta omasta ehdokkaastaan erillisissä kokouksissaan.

SDP Ruokolahti on jo oman kokouksensa pitänyt. Ruokolahden sosialidemokraattinen työväenyhdistys kokoontuu puolestaan tulevana viikonloppuna.

Ratkaisevan palaverin vuoro on ensi maanantaina ennen kunnanvaltuuston kokousta, kun SDP:n valtuustoryhmä kokoontuu. Paikalla on silloin valtuutettuja kummastakin yhdistyksestä. Ijäksen mukaan tavoitteena on, että yhdistykset pääsevät yksimielisyyteen puheenjohtajaehdokkaastaan.

– Tavoite on, että valtuuston kokoukseen mentäisiin yhdellä puheenjohtajaehdokkaalla, ja että puheenjohtaja saataisiin valittua valtuustossa ilman ongelmia, Ijäs sanoo.

Valtuuston kokous on määrä pitää Ruokolahden koululla, jossa on tilaa riittäville turvaväleille ja jossa mahdollinen äänestyskin on helppo järjestää.

– Tarkoitus on, että kokoonnuttaisiin maskit päässä paikan päälle, jos jostain syystä puheenjohtajakuvio menee äänestykseen. Teamsin kautta äänestystä on hankala järjestää, Ijäs perustelee.

Jos osallistuminen epäilyttää esimerkiksi terveyssyistä, tarvittaessa valtuutettu voi hälyttää paikalle varavaltuutetun ja jäädä itse kotiin.