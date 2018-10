Laki vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta muuttui pari vuotta sitten. Kelan mukaan kriteerit eivät ole tiukentuneet, mutta Kehitysvammaisten tukiliiton mukaan moni kehitysvammainen on jäänyt ilman kuntoutusta tai sen määrä on vähennetty.

Kela on hylännyt monien vammaisten kuntoutushakemuksia esimerkiksi fysio-, toiminta tai musiikkiterapiaan. Päätöksiä viime kuukausina saaneiden vammaisten vanhemmat ovat sitä mieltä, että Kela on kiristänyt vaatimuksia, sillä moni on saanut kuntoutusta aikaisemmin. Etelä-Saimaa puhui asiasta neljän eteläkarjalaisen perheen kanssa.