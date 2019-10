Lappeenrannassa harjoitteleva Suomen kokkimaajoukkue toi mukanaan kuorma-autollisen toinen toistaan erikoisempia keittiövälineitä: näillä laitteilla syntyy salainen olympiatason illallinen

Saimaan ammattiopiston leipuri–kondiittorialan opetuskeittiö oli viikonlopun jälkeen epätavallisen autio. Tilaa oli raivattu tärkeille vieraille, sillä Suomen kokkimaajoukkue valmisti maanantaina harjoitusillallisen Lappeenrannassa ja toi mukanaan Helsingin kampukselta huippuluokan keittiövälineistönsä. Tyhjä tila täyttyi hetkessä, sillä kokkiolympialaisiin valmistautuvan maajoukkueen karavaaniin kuuluu kuorma-autollinen keittiön laitteita ja raaka-aineita.



Huippukokkien välineet eroavat kotikokin aparaateista siten, että ne ovat kestävämpiä ja tehokkaampia.

— Jos kotikeittiön tehosekoitin on luokkaa Toyota, huippukokin termomikseri on Ferrari, muotoilee kokkimaajoukkueen johtaja Kristian Vuojärvi.

Termomikseri on yksi olympiatason illallisen valmistukseen käytettävistä koneista. Sillä syntyy esimerkiksi monin verroin sileämpää pyrettä kuin kotikeittiön tehosekoittimella.