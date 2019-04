"Sanoin isälle, että haitari on saatava välittömästi" — Karjalan harmonikkaorkesterin soittajat olivat vasta pikkulapsia, kun hanuri jo vei sydämen

Karjalan harmonikkaorkesterin soittajista monet ihastuivat haitariin jo pikkulapsina. Harmonikkamusiikin suurin suosio on laantunut jo kauan sitten, mutta vielä 1930–50-luvuilla hanuri eli kulta-aikaansa. Sen ajan suuria idoleita olivat taitavat harmonikansoittajat.

— Kun olin pienenä penskana vieraana häissä, sanoin, että minusta tulee isona hanurinsoittaja. En malttanut edes syödä, kun tuijotin vaan soittajaa. Mutta millä rahalla harmonikan olisi ostanut, Juhani Koivistolainen sanoo.



Kun Koivistolainen valmistui rakennusmestariksi 22-vuotiaana ja sai työpaikan, hän marssi musiikkikauppaan Imatran Vuoksenniskalle.

— Silloin ostin ensimmäisen hanurini.



Harmonikkaorkesterin puheenjohtaja Matti Ovaskainen muistaa myös olleensa kuusivuotiaana pikkujouluissa ja seuranneensa haitarinsoittajaa tiukasti.

— Sitähän minä tuijotin koko illan. Sanoin isälle seuraavana aamuna, että haitari on saatava välittömästi.



Soitinta ei tullut. Ovaskainen pääsi soittamaan vasta 35-vuotiaana, kun osti ystävältään haitarin.

Meille sanottiin, että mikä oppilasorkesteri te olette — tehän soitatte paremmin kuin muut! - Juhani Koivistolainen

Orkesteri perustettiin aikana,

jolloin rock oli muodissa

Kai Skyttä Orkesterin puheenjohtaja Matti Ovaskainen viehättyi harmonikasta nuorena, kun näki taitavien hanuristien soittoa.

1970-luvun rock-nuoriso ei piitannut haitarimusiikista. Tuohon aikaan Karjalan harmonikkaorkesteri kuitenkin sai alkunsa.

— Meitä alkuperäisjäseniä soitti 70-luvulla oppilasorkesterissa. Meille sanottiin, että mikä oppilasorkesteri te olette — tehän soitatte paremmin kuin muut! Siitä tuli idea perustaa Karjalan harmonikkaorkesteri, Koivistolainen kertoo.



Hyvä yhteishenki on vuosikymmenten aikana syventynyt, ja yhdessä soittaminen on mukavaa. Orkesterissa on kaikkiaan yksitoista haitaria, bassohaitari, kitara, rummut, basso ja laulusolisti.



Soittajien ikä vaihtelee nuorista opiskelijoista 80-vuotiaisiin eläkeläisiin.

— Porukka on tosi hyvä. Treenaamme ihan tosissaan, ei pelkästään vitsiä heitetä. Tunnemme toisemme, ja jokaiselle voi sanoa asioista suoraan, orkesterin johtaja Pasi Suikkanen sanoo.



Sakari Moisio liittyi orkesteriin viimeisimpänä, kolme vuotta sitten.

— Kävin ensin kansalaisopiston tunneilla, ja minut huolittiin orkesteriin. Soittotaito oli muista jäljessä. Se oli vaikein osa, mutta porukkaan otettiin heti mukaan, Moisio sanoo.



Soittajat ovat viime vuosina lomailleet yhdessä muun muassa Sisilian saarella ja Bulgariassa. Seuraavana matkakohteena on Kreeta.

Huumori lievittää esiintymisjännitystä

Kai Skyttä Haitari eli kulta-aikaansa 1930–50-luvuilla.

Orkesteri harjoittelee Imatran työväenopiston tiloissa Tainiotalossa kerran viikossa, ja nyt treenataan seuraavia suomenmestaruuskilpailuja varten.



Orkesteri on osallistunut harmonikkaorkestereiden sm-kisoihin kolme kertaa viimeisimpien kuuden vuoden aikana.

— Palkintosijoilla ollaan oltu joka kerta, kun on osallistuttu, Suikkanen sanoo.



Vaikka meriittejä on tullut, esiintyminen ja kilpaileminen jännittävät yhä. Huumori onneksi lievittää jännitystä.

— Olen soittanut monta kymmentä vuotta, mutta kyllä kilpailuissa on aina perhosia vatsassa, Koivistolainen kertoo.



Kesällä harmonikkaorkesterin voi nähdä esimerkiksi Joutsenon torilla sekä Lappeenrannan satamatorilla. Vierailevana solistitähtenä on Lokkivalssista tunnettu iskelmälaulaja Arja Havakka.