Ajokortti ei enää kelpaa tunnistamiseen — lain muutos johti ruuhkaan poliisin lupapalveluissa

Poliisin lupapalvelut Lappeenrannassa ovat viime päivinä ruuhkautuneet pahoin. Kansalaiset ovat lähteneet sankoin joukoin hankkimaan henkilökorttia saatuaan tietää, että ajokortti ei enää vuoden vaihduttua kelpaa tunnistautumiseen uutta passia tai henkilökorttia haettaessa.

— Kieltämättä tämä vähän yllätti. Olemme luulleet, että sähköinen asiointi olisi ollut enemmän käytössä, tarkastaja Minna Lifländer Kaakkois-Suomen poliisista toteaa.

Vaikka keskiviikko oli maanantaihin ja tiistaihin verrattuna hieman hiljaisempi päivä, jono lupapalveluun ollut normaalia pitempi.

— On haettu henkilökorttia tunnistautumista varten. Siinä on ollut myös sellaista sekaannusta, että on luultu, ettei passi kävisi enää tunnistautumiseen.

Lifländer muistuttaa, että vaikka ajokortti ei enää riitäkään poliisille tunnistautumisessa, passin tai henkilökortin voi hakea ja saada ilman aiempaa asiakirjaa.

— Henkilökortin saa tilattua jatkossakin. Poliisiasemalla voi tunnistautua vastaamalla tehtyihin kysymyksiin.

Henkilökortin tai passin voi tilata myös verkossa ja tunnistautua pankkitunnuksin.

Tilasi sen sitten verkossa tai asioimalla poliisiasemalla, ensiksi tulee käydä valokuvassa. Valokuva on voimassa kuusi kuukautta.

Poliisiasemalla voi tunnistautua vastaamalla tehtyihin kysymyksiin. — Minna Lifländer

Henkilökortin tai passin omistaminen ei ole kansalaisvelvollisuus, eikä välttämättä kaikilla kansalaisilla sellaista ole.

— Passia ei tarvitse sellainen, joka ei matkusta ulkomaille. Mutta kyllä Suomen maassakin alkaa olla pakko tunnistautumiseen, esimerkiksi pankissa asioiminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista, Lifländer sanoo.

Jos tällä viikolla käy poliisin lupapalveluissa tekemässä hakemuksen henkilökortista, sen saa noin viikon päästä.

— Tosin valmistajalla voi olla ruuhkaa, jos sama tilanne kuin meillä on myös valtakunnallisesti, Lifländer toteaa.