Etelä-Saimaan tilaajamäärä lähti nousuun ensimmäistä kertaa 30 vuoteen – Verkkosivusto uudistuu ensi viikolla

Suomen lehtitaloissa levikkien kasvu on ollut harvinaista koko 2000-luvun. Kysyntä laadukkalle journalismille on kuitenkin edelleen olemassa, ja mediatalojen on nyt aika ottaa riskejä.