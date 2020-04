Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helmisen mukaan on mahdollista, että uusi Kosken koulukeskuskin myydään

Imatran kaupunki ei ole jäänyt koronakeväänä toimettomaksi kouluasioissa. Sunnuntaina Imatran kouluaiheinen mainos täytti Helsingin Sanomien etusivun ja maanantaina kaupunginhallitus puntaroi Vuoksenniskan uuden koulurakennuksen myymistä.

Kaupunki muuttuu omistajasta Vuoksenniskan mäellä vuokralaiseksi, kun uusi koulurakennus myydään 10.8 miljoonan euron kauppahinnalla. Ostaja on ruotsalainen kiinteistösijoitusyhtiö Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB).

Imatra takaisinvuokraa koulurakennuksen 20 vuodeksi.

Varsinainen myyjä on Imatran Toimitilat. Kaupunginhallitus antoi omistajaohjauksena hyväksyntänsä kaupoille maanantaina. Kaupat tullaan tekemään lähiaikoina.

Myyntituloilla ja vapautuneilla pääomilla myyjäyhtiö lyhentää kaupungin tiedotteen mukaan vierasta pääomaa ja parantaa kannattavuuttaan.

─ Tilojen käyttö Vuoksenniskalla jatkuu ennallaan. Tämä on täysin kaupungin kiinteistöstrategian mukaista. Aika uuttahan tällainen toimintamalli kuntapuolella on. Meille tärkeintä on kuitenkin toiminta ja kunnolliset tilat, ei omistaminen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen sanoo.

Onko rakenteilla oleva Kosken uusi koulukeskus sitten seuraava myynnissä oleva koulu Imatralla?

– Onhan sekin aivan mahdollista ja siitäkin on sijoitusyhtiön kanssa keskusteltu. Päätöksiä ei ole tehty, vaan niitä harkitaan tapaus kerrallaan. On tietysti hieno nähdä, että Imatran kouluverkkouudistus kiinnostaa sijoittajia, Helminen sanoo.

Jos Imatrana kaupunki harkitsee muiden koulurakennusten myyntiä jatkossa, kaupoista neuvotellaan ensin SBB:n kanssa.

Mansikkalan ensi syksynä avautuva uusi koulukeskus on tehty kaupungin omaan taseeseen elinkaarimallilla, joten se ei ole myyntilistalla.

Vuoksenniskan uutta koulurakennusta koskevan sopimuksen mukaan vuokralainen vastaa kaikista hallinta-aikaansa kohdistuvista hoitokuluista. Perusylläpitoon liittyvistä korjauksista vastaa kuitenkin ostaja.

Kauppa ei vaikuta millään tavalla kiinteistön käyttöön. Koulu jatkaa arkeaan normaalisti.

Imatran kaupungin tiedotteen mukaan Mitra aloitti neuvottelut Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB -yhtiön kanssa viime vuoden syksyllä.