Hyvän mielen jutut: Tunnistatko Lappeenrannan metron asemat niiden englaninkielisistä nimistä? Katso metrokartasta, miten Hakalista pääsee parhaiten Kivisalmeen

Jos Lappeenrannassa olisi metro, sillä olisi neljä päälinjaa ja muutama sivuraitti. Kansainvälisenä yliopistokaupunkina kaikilla asemilla olisi tietenkin myös englanninkielinen nimi. Etelä-Saimaa esittelee ne lukijoilleen.

Järjestä kotona vapun kunniaksi tietokilpailu metrolinjojen asemien englanninkielisistä nimistä. Voit kysyä kummin päin tahansa, eli mikä on Hakalin englanninkielinen nimi tai jos pysäkin nimi on Hookham, mikä se on suomeksi.

Muistakaa säilyttää metrossakin matkustaessanne turvaväli!