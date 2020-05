Hyvän mielen jutut: Sokea lappeenrantalaisrumpali Misca Muhli on asettanut Tavastian tavoitteeksi — Ennen kouluikää lukemaan oppinut Wikipedian suurkuluttaja ihmettelee, miksi sokeita saatetaan pitää avuttomina ja jopa tyhminä

Julkaisemme vapun aikaan valikoituja juttuja Etelä-Saimaan arkistosta. Koronaepidemian vuoksi Etelä-Saimaan toimittajat ovat valinneet sellaisia arkistojuttuja, joista on jäänyt heille hyvä mieli.

Juttu rumpali Misca Muhlista on julkaistu aiemmin Etelä-Saimaassa 18.11.2019.

Ensimmäiseksi treenikämpällä Jari Muhli ojentaa rasian, jossa on kymmeniä pareja korvatulppia.

— Tällaiset kannattaa laittaa korviin.

Kun Muhlin poika Misca Muhli jysäyttää jalallaan ensimmäistä kertaa bassorumpua, se tuntuu rintakehässä asti. Rockmusiikki täyttää pienen treenihuoneen nopeasti.

Rumpusoitto alkaa kiihtyä, ja mukaan tulevat kirkasääniset lautaset. Pienemmät rummut rämisevät rytmissä bassorummun kanssa.

Loppua kohtia rumpujen soitto jatkaa kiihtymistään ja päättyy lopulta rockin sarjatuleen.

Misca Muhli laskee rumpukapulansa. Hän hymyilee leveästi, muttei katso kohti. Silloin taas muistaa, että rumpali on täysin sokea.

Kuin pimeässä huoneessa istuisi

Muhli syntyi sokeana 22 vuotta sitten Lappeenrannassa. Hän ei näe kaikista kirkkaintakaan valoa.

Siksi on aika hankalaa kuvailla näkevälle ihmiselle, millaista on elää näkemättä.

Tavastia-klubia tavoitellaan, mutta ensin pitää kasvattaa mainetta. — Misca Muhli

— Miten sen nyt sanoisi fiksusti. Se on vähän kuin istuisi pimeässä huoneessa, mutta mistään ei tule valoa.

Korvat kuitenkin toimivat loistavasti. Toisinaan Muhli kuulee sellaisia ääniä, joita näkökykyiset eivät välttämättä pane merkille.

Esimerkiksi kuunnellessaan kerran paineilmakompressoria kotona hän ihmetteli, miksi siitä kuuluu pieni tussahdus, kun se sammuu. Äänen lähde oli pakko selvittää.

— Se tussahtava ääni lähtee paineilmakompressorin varoventtiilistä, joka on säiliön pohjassa. Kun kone sammuu, se venttiili aukeaa, jotta ylimääräinen ilma pääsee pois eikä säiliö pamahda.

Rockia taaperosta lähtien

Musiikki tuli osaksi lappeenrantalaisen Muhlin elämää jo yksivuotiaana. Hän ei kuitenkaan suostunut kuuntelemaan Ti-Ti Nallea tai Fröbelin Palikoita.

Korvaa miellytti erityisesti yhdysvaltainen rockyhtye Red Hot Chili Peppers. Yhtyeen Muhli valitsi kuulemma itse.

— Peppers on edelleen yksi esikuvistani. Välillä tuli kuunneltua esimerkiksi Hurriganesia, Hassisen konetta ja Maija Vilkkumaata.

Jossain vaiheessa lapsuutta Muhli alkoi kuunnella jonkin verran myös lastenlauluja. Alakouluiässä menivät nykypoppi ja räppi. Musiikkimaku kuitenkin palasi varhaislapsuuden rokkiaikoihin, kun Muhli alkoi soittaa rumpuja vuonna 2012.

Seitsemäsluokkalainen Muhli kävi koululuokkansa kanssa tutustumassa Taidekoulu Estradiin Lappeenrannassa. Kaikki halukkaat pääsivät kokeilemaan rumpuja.

Muhli päätti kokeilla. Soittaminen sujui hyvin.

— Rumpuopettaja oli hieman ihmeissään. Illalla hän soitti meille himaan ja sanoi, että haluaisi alkaa opettaa minua.

Isä auttaa keikkailussa

Muhli opiskeli Taidekoulu Estradissa kaksi ja puoli vuotta. Sen jälkeen hän opiskeli musiikkialaa Nastolassa ja Espoossa yhteensä nelisen vuotta.

Vuonna 2017 kouvolalainen rockyhtye Rylos löysi Muhlin riveihinsä. Hän soittaa rumpuja myös toisessa rockyhtyeessä Lionhidessa.

Ryloksella on takana kolme albumia sekä iso määrä keikkoja eri puolilla eteläisempää Suomea, kuten Kouvolassa ja Tampereella. Maaliskuussa on keikka Oulussa.

Katso juttuun upotettu video rumpuja soittavasta Misca Muhlista. Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

Keikkamatkojen pituudella on väliä ainakin isälle Jari Muhlille, joka on toiminut rumpalipoikansa henkilökohtaisena kuskina ja avustajana.

Päivätyötä tekevänä hän ei pysty ajelemaan pitkiä keikkamatkoja useita kertoja vuodessa. Onneksi työnantaja on suhtautunut suopeasti Muhlien musiikkimatkoihin — jopa niinkin suopeasti, että on sponsoroinut bändille pakettiauton keikkoja varten.

Keikkailua on loppusyksystä vähennetty osin siksi, että yhtyeen neljäs levy on tekeillä. Toisaalta Rylos-yhtyeen jäsenet eivät enää halua esiintyä ihan missä tahansa.

— Yritämme päästä perusbaareja suurempiin paikkoihin, joista saa parempia palkkioita ja jotka saattavat maksaa myös ruoat ja yöpymiset. Tavastia-klubia tavoitellaan, mutta ensin pitää kasvattaa mainetta, Misca Muhli toteaa.

Älypuhelin suurena apuna

Tällä hetkellä Muhli puhuu itsestään muusikkona. Tavoitteena on saada rumpujen soittamisella maksettua laskut ja kerätä vähän säästöjäkin.

— Tai voisi sitä vaurastuakin, Muhli nauraa.

Muhlin sokeus tuottaa muutamia erityisjärjestelyitä esimerkiksi keikkamatkoilla, joiden aikana isä on ollut avustamassa. Muutoin bändin arki hoituu helposti siellä, missä nuorten muukin elämä nykyään paljolti pyörii: älypuhelimessa.

Vähän aikaa sitten saatu uusi Iphone on helpottanut paljon Muhlin bändikuvioita ja muutenkin yhteydenpitoa ihmisten kanssa.

— Iphoneja on ihan suositeltu sokeille. Ne ovat todella helppoja käyttää.

Muhlin Iphonessa on valmiina näytönlukijaohjelma Voice Over, joka kertoo ääneen saapuneista viesteistä sekä ilmoittaa viestin lähettäjän. Ohjelma kuvailee ääneen esimerkiksi sen, kuka soittaa tai on lähettänyt viestin ja kuinka paljon akkua on jäljellä.

Kun puhelimen näyttöä koskettaa tai vetää sormella näytön poikki, ohjelma puhuu ääneen sormen alla olevan tekstin. Ohjelma myös kertoo esimerkiksi sen, kun näyttö vaihtuu vaaka- tai pystyasentoon.

Myös pikaviestinpalvelu Whatsapp ja videopalvelu Youtube ovat ahkerassa käytössä. Niiden kautta Muhli viestii bändikaveriensa kanssa sekä jakaa omien ja muiden bändien kappaleita.

Minna Mänttäri Syntymästään asti sokea Misca Muhli tykkää etsiä netistä tietoa esimerkiksi vieraista maista ja niiden kulttuureista. Tällä hetkellä Japani kiinnostaa paljon. "Todella mielenkiintoinen kulttuuri", Muhli kuvailee.

Harrastuksena tiedon etsintä

Älypuhelimen lisäksi Muhli käyttää näkövammaisille suunniteltua kannettavaa tietokonetta apuohjelmineen ja pistenäyttöineen. Tekniset apuvälineet eivät ole halpoja, ja siksi Kela on avustanut niiden hankinnassa.

Kun Muhli opiskeli Espoossa musiikkialan perustutkintoa, hän tarvitsi kannettavaansa uuden pistenäytön, jolla pystyi lukemaan ja kirjoittamaan nuotteja. Pistenäyttö maksoi noin 7 000 euroa. Siinäkin Kela tuli onneksi vastaan.

Nykyvälineet ovat hintansa arvoisia. Ne helpottavat valtavasti Muhlin musiikkityötä.

— Voin lukea tietokoneen ruudulla olevat tekstit ja nuotit pistenäytön avulla. Pistenäytöllä pystyy myös kirjoittamaan. Ihan sikakätevää. Se on nykyajan pistekirjoituskone, mutta siihen ei tarvitse laittaa mitään paperia niin kuin ennen.

Ylipäätään netti mahdollistaa itsenäisen tiedonhaun myös sokealle. Maailmassa riittää selvitettävää.

— Wikipediasta luen aika paljonkin tietoa vaikka mistä, kuten eri maista ja niiden kulttuureista.

Tällä hetkellä kiinnostaa Japani ruokineen, uskontoineen ja musiikkeineen. Japanista tulee esimerkiksi rockmusiikin alalaji visual kei, jossa kiinnitetään paljon huomiota artistien ja lavaesiintymisten näyttävyyteen.

Vaikka visuaalista ilotulista ei näkisikään, aiheeseen voi silti paneutua etsimällä tietoa ja toki kuuntelemalla japanilaista musiikkia.

Valot päälle vessassa?

Tiedonjanoisena ihmisenä Muhlia harmittaa se, että näkevät saattavat pitää sokeita joskus avuttomina ja jopa tyhminä. Hän on kohdannut esimerkiksi muutamia vammaispalveluiden ohjaajia, jotka ovat suhtautuneet häneen hieman vähättelevästi.

Ennen ensimmäistä kouluvuottaan Muhli oli opetellut lukemaan ja kirjoittamaan. Ohjaajat menivät siitä hämilleen, ikään kuin aikaisin opittu luku- ja kirjoitustaito ei olisi sokeille mahdollista.

Yhden yläkoulun opettajan kanssa Muhli puolestaan tappeli pitkään saadakseen koululta kannettavan tietokoneensa opintoja varten. Opettaja vaati, että Muhlin olisi pitänyt opetella ensin kymmensormijärjestelmä.

— Voi jumankavita, kun siitä käytiin kova väittely. Moni näkeväkään ei osaa kymmensormijärjestelmää, ja silti heillä on omat tietokoneet.

Toisinaan ihmiset saattavat tietyissä tilanteissa vain unohtaa, että toinen on sokea. Tällaisille tapauksille Muhli osaa jo nauraa.

Kerran Muhli oli isänsä kanssa kahvilla Kotiteollisuuden kitaristin Miitri Aaltosen luona Lappeenrannassa. Eräs Muhlien tuttava oli myynyt Aaltoselle talonsa, jossa myös Misca Muhli oli käynyt aiemmin.

Kun Muhli oli menossa vessaan, Aaltonen varmisti, että muistiko tämä reitin. Lopuksi Aaltonen huikkasi vielä perään, että valonkatkaisija on vessanoven oikealla puolella. Sitten hän itsekin tajusi, että neuvo oli täysin turha.

Minna Mänttäri Jos kaikki menee toiveiden mukaisesti, rumpujen soittaminen tuo vielä joskus Misca Muhlille elannon.

Omilleen muutto edessä

Toistaiseksi Muhli asuu kotona vanhempiensa ja kahden siskonsa kanssa. Suunnitteilla on muutto omaan kämppään, mahdollisesti Lappeenrannan keskustaan, jossa palvelut ovat kävelymatkan päässä.

Uudet kävelyreitit pitää harjoitella tarkasti etukäteen. Keskustassa voisi olla nykyistä enemmän liikennevaloja, joiden äänimerkkejä on helppo seurata.

Liikkuessaan Muhli käyttää tarvittaessa valkoista sokean keppiä. Opaskoirakaan ei ole poissuljettu vaihtoehto tulevaisuudessa.

Myös ruoanlaittoa pitää vielä harjoitella ennen itsenäistymistä. Esimerkiksi aamu- ja iltapalojen tekeminen sekä kahvin keittäminen onnistuvat hyvin, mutta lämmintä ruokaa laittaessa on tiedettävä, milloin se on valmista. Onneksi valmiin ruoan tuoksu auttaa jo jonkin verran.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa muuttaa asumaan yksin, sitä helpommin itsenäisiin arkitouhuihin tottuu, Muhli muistuttaa.

Eikä ole mitenkään poissuljettua, että jossain vaiheessa omassa kodissa asuisi myös joku toinen.

— En mie tule yksin jäämään. En epäile sitä yhtään.