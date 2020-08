Kaakkois-Suomen lääkärikopterin paikka voi vielä muuttua – Ministeri Kiuru: Finnhems tekee laajaa selvitystä kopteritoiminnasta

Kaakkois-Suomeen sijoittuvan lääkärihelikopterin paikka voi vielä muuttua.

Varmaa se ei ole, mutta helikopterien toimintaan liittyvää kokonaisuutta tarkastellaan uudelleen.

Voimassaolevan päätöksen mukaan sijoituspaikka on Kouvola. Myös Lappeenranta oli vahvasti mukana kisassa sijoituspaikasta.

Perjantaina Lappeenrannassa vieraillut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sanoi, että yhtiön hallitus selvittää laajemmin Finnhemsin toimintaa ja kustannustehokkuutta.

Lääkärihelikopteritoimintaa harjoittava Finnhems Oy siirtyi alkuvuodesta valtionyhtiöksi, ja sille on nimitetty uusi hallitus.

– Lähtökohta on se, että vanhat päätökset ovat voimassa ja rahat ovat olemassa. Jos muutoksille on tarvetta, niitä voidaan tehdä. Haluan nyt antaa työrauhan Finnhemsin hallitukselle.

Etelä-Saimaan tietojen mukaan Utin asema on matkan varrella muuttunut.

Keskustelu sai suuret mittasuhteet

Edellisen hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) oli myös paikalla samassa tilaisuudessa.

Saarikko teki aikoinaan sijoituspäätöksen Kouvolaan.

Hän ei kommentoinut enää kopterin sijoituspaikkaa, mutta muistaa kiihkeän keskustelun.

– Keskustelu sai suuret mittasuhteet. Kyse on siitä, missä kopteri on maassa ollessaan. Sen merkitys on aika pieni. Joka tapauksessa kopteri parantaa alueen palvelutasoa, Saarikko sanoo.