Mitä sinä harrastat Kuolema, kysyy Käpy-niminen tyttö kuolemaa käsittelevässä lastennäytelmässä

Juoksuaskeleet sairaalakäytävällä. Leikkihuoneen televisiossa Pikku Kakkosen tunnari.

— Muistan askartelun, kaikki ne paperit, sakset, värikynät ja lukuisat värityskuvat.

Yleisoireinen reuma ja huono paranemisennuste pitivät Kati Keskihannua lapsena sairaalassa. Siitä tuli hänelle luonnollinen paikka kasvaa.

— Ei siitä mitään traumoja ole jäänyt, vaikka kävinkin lähellä kuolemaa. Mieli suojelee.

Kuolevaksi ennustetusta tytöstä tuli aikuisena muun muassa sairaalaklovni ja teatterintekijä. Muutama vuosi sitten hän alkoi valmistaa esitystä raskaasta aiheesta.

— Olin jo vuosia halunnut tehdä lastenesityksen kuolemasta. Koin asian tärkeäksi myös omakohtaisesti.

Kuolemaan kannattaa tutustua

Kuolema on valtava suru, joka tuntuu usein vääryydeltä. Toisaalta kuolema on vääjäämätön osa elämää syntymän tapaan. Siksi siihen kannattaa tutustua.

— Meidän tulee etsiä paikkoja ja mahdollisuuksia, joissa voimme olla tämän kuolema-asian kanssa rauhassa, yhdessä, lohduksi ja turvaksi toisillemme. Esitykseni äärellä on yksi tällainen paikka, Keskihannu kertoo.

Hän esittää 10-vuotiasta Käpy-tyttöä, joka kirjoittaa kirjeitä Kuolema-mielikuvitushahmolle.

— Kirjeen muoto valittiin teoksen pohjaideaksi varhain. Kun pohdimme, kenelle kirjeen kirjoittaisimme, "Kuolema" nousi esiin nopeasti, sillä keneltä muulta sitä kysyisi kuin asianomaiselta itseltään.

Esitys ei synkistele, vaan nitistää pelkoja ja näyttää, että kuolemanpelolle voi myös nauraa.

— Jokainen lapsi pohtii kuolemaa jossain vaiheessa. Aikuisen ei kannata tuudittautua ajatukseen, ettei lapsi ole kuolemaa ajatellut ellei hän puhu siitä.

Kuolema pysyy silti vieraana

Keskihannu valmistautui esitykseen muun muassa haastattelemalla ihmisiä, järjestämällä kuolemateemaisia tilaisuuksia ja pestautumalla vapaaehtoistöihin.

— Tein esityksen kuolemasta, mutta enhän minä oikeasti tiedä, miltä tuntuu kuolla. Minä en ole vielä kertaakaan kuollut.

Kuoleman pohtiminen ei saa kuitenkaan syrjäyttää elämää.

— On vain yksi päivä, jolloin tehtävämme on kuolla, ja kaikkina muina päivinä tehtävämme on elää.

Kirjeitä kuolemalle -sooloteatteriesitys 2.11. Lappeenrannan kulttuuritila Nuijamiehessä. Yksi esitys on syöpäsairaiden lasten perheille eli Unikko-kerholaisille. Toinen kaikille avoin esitys on klo 17.30. Sopii kaikenikäisille.