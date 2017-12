"Tämä ei ollut elämän ja kuoleman kysymys"—KHO hylkäsi kahden tuulivoimalan rakentamisen Olli-Pekka Härmä Lähituuli Oy jatkaa oikeuden päätöksestä huolimatta uusien suunnitelmien parissa Muukon alueella.

Lähituuli Oy:n aikeet rakentaa lisää tuulivoimaa Joutsenon Kaukkorvenkankaalle ovat vastatuulessa.

Kahta tuulivoimalaa alueelle suunnitelleen Lähituuli Oy:n valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä hylättiin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Päätös hylkäyksestä julkaistiin torstaina.

Lähituuli Oy:n toimitusjohtaja Mika Pilli sanoo, että kahden tuulivoimalan kaatuminen ei häiritse yhtiön jatkosuunnitelmia alueella.

— Meille tämä ei ollut elämän ja kuoleman kysymys. Muukon alueella on vielä paljon mahdollisuuksia, joita visioimme eri tahojen kanssa.

Pillin mukaan Lähituuli Oy:n suunnitelmissa on uusien tuulivoimaloiden rakentaminen Muukkoon ja myös aurinkoenergian hyödyntäminen. Uudet hankkeet eivät toteudu lähivuosina, sillä alueella tarvitaan kaavoitusta.

— Lisäksi pitää selvittää, miten tuulivoimaa tuetaan jatkossa.

KHO:n hylkäyspäätöksen taustalla on Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätös vuodelta 2015. Tuolloin lautakunta näytti uusille tuulivoimaloille vihreää valoa. Sijoituspaikan naapurit valittivat asiasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi lautakunnan päätökset.

Lähituuli Oy vaati valituksessaan, että Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätökset saatetaan voimaan.