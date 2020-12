Kaahari ajoi rajua ylinopeutta tutkaan Ylämaalla keskiviikkona

Lappeenrannan Voisalmessa auto tönäisi mopoilijaa. Joutsenossa on varastettu kuparikaapelia.

Henkilöauton kuljettaja ajoi keskiviikkona Ylämaalla poliisin tutkaan rajua ylinopeutta alueella, jossa nopeusrajoituksena on 80 kilometriä tunnissa. Poliisi mittasi autolle nopeudeksi 132 kilometriä tunnissa.

Kuljettajan epäillään syyllistyneen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, tiedottaa Kaakkois-Suomen poliisi.

Voisalmessa auto töytäisi mopoilijaa

Lappeenrannan Voisalmessa henkilöauto töytäisi mopoilija maanantaina päivällä. Onnettomuus tapahtui, kun auto ohitti mopoilijan liian läheltä. Mopon kuljettaja horjahti, mutta ei kaatunut.

Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Harapaisissa rikottu henkilöauton ikkunat

Harapaisissa Lappeenrannassa on rikottu punaisesta Mazdasta ikkunat torstaiyönä. Auto oli S-marketin parkkipaikalla.

Poliisi tutkii tapahtunutta vahingontekona.

Joutsenossa varkaus

Penttiläntiellä Joutsenossa on varastettu marraskuun loppupuolella kuparikaapelia. Varkaus on tehty 19.-30. marraskuuta, tiedottaa poliisi. Poliisi tutkii varkautta.

Poliisi toivoo tapaukseen liittyviä silminnäkijähavaintoja tai muuten asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä. Tietojaan voi ilmoittaa puhelimitse numeroon 0295 414559 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.

Jalankulkija loukkaantui suojatieonnettomuudessa

Jalankulkija loukkaantui suojatieonnettomuudessa Imatralla Viipurintiellä keskiviikkona aamulla.

Poliisi ei kerro loukkaantuneen vammoista tarkemmin, mutta tarkentaa, että onnettomuus tapahtui, kun henkilöauton kuljettaja törmäsi jalankulkijaan suojatiellä.

Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vammantuottamuksena.

Poliisi toivoo, että autoilijat kiinnittäisivät huomiota ajonopeuteen varsinkin suojateiden läheisyydessä.

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden poliisi toivoo käyttävän heijastimia, koska muuten heitä on vaikea havaita.

Rajapatsaalla murto omakotitaloon

Imatralla Rajapatsaan kaupunginosassa Tientauksella on tehty murto omakotitaloon. Omakotitalosta on rikottu ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö ja ikkuna-aukkojen suojat. Teko on tapahtunut viime viikolla, perjantaina 27. marraskuuta. Poliisi tutkii asiaa vahingontekona.

Imatralla törkeä rattijuopumus

Henkilöauton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta Vuoksenniskalla Imatralla. Poliisi tavoitti kuljettajan liikennevalvonnan yhteydessä keskiviikkona. Kuljettajaa epäillään myös ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta.