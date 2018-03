Poliisin reissunalle tutustuu nyt Kaakkois-Suomeen — Instagram-kuvissa seikkaileva nalle ei anna sakkoja, mutta saattaa muistuttaa turvallisuusasioista Eri poliisilaitosten Instagram-päivityksistä tuttu nalle kulkee nyt Kaakkois-Suomen poliisin matkassa. Kuvakaappaus Kaakkois-Suomen poliisi julkaisi ensimmäisen nallekuvan lauantaina. Kuvakaappaus poliisin Instagram-tililtä.

Poliisin reissunalle seikkailee parhaillaan Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella. Poliisi julkaisi lauantaina Instagram-tilillään kuvan, jossa nalle matkustaa kohti Kouvolaa.

Kaikkiaan Instagramissa on julkaistu toistasataa kuvaa, joissa nalle kulkee poliisin matkassa eri puolilla maata.

Mistä poliisin nallehaasteessa on kyse, Kaakkois-Suomen poliisin viestintäpäällikkö Heli Jämsén-Turkki?

— Nalle tutustuttaa poliisin erilaisiin työtehtäviin. Se on kiertänyt eri poliisilaitoksissa. Haasteen aloitti Helsingin poliisi.

Kenen matkassa nalle kulkee?

— Ainakin ankkuripoliisi Janne Kyrönviita on saanut sen matkaansa. Tarkoitus on, että nalle kiertää koko kaakon aluetta, mutta sen tulevat seikkailut selviävät myöhemmin. Mielellään kuvaamme eri paikkakunnilla tuttuja paikkoja, missä nalle on ollut liikkeellä.

Kuinka kauan nalle seikkailee Kaakkois-Suomen poliisilaitoksilla?

— Aikataulusta ei ole tietoa, vaan nalle jatkaa matkaa, kun kulmakunta on nähty.

Voiko nallelta saada sakot?

— Tuskin nalle ihan sakkoja kenellekään antaa, mutta se voi muistuttaa turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Jos upotus ei näy, voit katsoa kuvan täältä. Nallen seikkailuja voi seurata Instagramissa tunnisteella #nallehaaste.

Alla olevat upotukset ovat nallen aiemmilta etapeilta Hämeen poliisilaitoksen, Lapin poliisilaitoksen ja Helsingin poliisilaitoksen Instagrameista.