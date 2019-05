Koivun siitepölylle allergiset voivat pian huokaista helpotuksesta Etelä-Karjalassa.

Koivun kukinta alkaa hiipua ja siitepölyä on ennusteen mukaan ilmassa enää kohtalaisesti. Tutkimuskoordinaattori Tiina Vitikainen Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutista arvelee, että jos sää pysyy ennustetun mukaisesti sateisena ja viileänä, alkavat koivun aiheuttamat allergiaoireet helpottaa noin viikon kuluessa.

Siitepölykausi on mediassa leimattu pahanlaatuiseksi tänä keväänä, mutta Vitikaisen mukaan koivun siitepölymäärät ovat jääneet maakunnassa jopa keskiarvoa vähäisemmiksi.

Sitä, mistä siitepölykohu on johtunut, ei Vitikainen ryhdy arvailemaan. Allergisen kannalta hälyllä ei ole merkitystä, sillä ihmiset reagoivat yksilöllisesti hyvin erilaisiin siitepölymääriin.

— Sitä ei voi sanoa, miten allerginen nenässään kokee. Luonnonvarakeskuksen norkkolaskennassa norkkoja oli paljon, mutta ei epätyypillisen paljon. Koivun siitepölyn määrä ei ollut poikkeuksellisen runsas Kaakossa, Vitikainen toteaa.

Juha Jantunen Koivun siitepölyhiukkaset näyttävät mikroskoopilla tarkasteltuna tältä.

Rankaksi allergisen kevään saattoi kuitenkin tehdä se, että koivu aloitti kukintansa heti kevään ensimmäisiin kukkijoihin kuuluvan lepän perään.

— Lepälle allerginen on usein allerginen myös koivulle. Leppä kukki runsaasti tänä keväänä.

Lehtipuiden jälkeen pölynsä ilmaan päästävät havupuut ja heinät.

Männyn, kuusen ja katajan kukinta on alkanut, mutta ne aiheuttavat oireita hyvin harvalle.

— Havupuiden siitepöly aiheuttaa samanlaisia oireita kuin muutkin allergiat eli nuhaa, aivastelua ja silmien kutinaa, Vitikainen sanoo.

Heinistä kukkii ensimmäisenä nurmipuntarpää, jonka Vitikainen on jo nähnyt kukassa aurinkoisella rinteellä.

Etelä-Karjalassa heinien siitepölyä ennustetaan nousevan ilmaan lähiaikoina, jos sää on lämmin. Toisilla koivuallergisilla heinät jatkavat siitepölyn aiheuttamaa piinaa.

— Monella allergikolla on taipumus olla usealle asialle allerginen. Siksi on varmasti useita, jotka ovat sekä koivulle että heinille allergisia. Toisaalta on yleistä sekin, että on allerginen koivulle mutta ei heinille, Vitikainen sanoo.

Juha Jantunen Nurmiröllin pörröpää koristautuu siitepölyllä kesäkuun puolessa välissä. Koivun ja heinien allergeenimäärä moninkertaistuu ilmassa juuri ennen sadetta ja erityisesti ukkosmyrskyssä.

Suomessa heinistä ainakin 40 lajia tuottaa allergisoivaa siitepölyä. Ne kaikki aiheuttavat oireita heinäallergiselle.

Heiniksi varhaisten kukkijoiden nurmipuntarpään ja tuoksusimakkeen jälkeen lisääntymään ryhtyvät nurmirölli ja erilaiset kastikat kesäkuun puolivälissä.

Todenteolla heinien kukinta alkaa kesä-heinäkuun vaihteessa, jolloin esimerkiksi allergiatesteissä ärsykkeinä käytetyt timotei ja koiranheinä puhkeavat kukkaan. Viimeisimpänä heinistä kukkii järviruoko elokuussa.

Sitä, millainen heinäkesästä allergisen kannalta tulee, on Vitikaisen mukaan mahdotonta arvioida tässä vaiheessa.

— Koivu ja leppä tekevät norkkonsa jo edellisenä kesänä, mutta heinät kukkivat ajankohdan mukaan.

Vitikaisen mukaan viileä ja sateinen sää vähentävät huomattavasti siitepölymääriä. Lämmin poutasää on hyvä heinien pölytykselle, muuta viime kesän kaltainen helle haittaa heinien kukintaa.

— Kuumana ja kuivana kesänä kasvit kuivuvat.