Yhdysvaltain poliisin mustiin kansalaisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan protestoidaan maanantaina myös Lappeenrannassa.

Black Lives Matter -mielenosoitus järjestetään kaupungintalon edustan Kansalaistorilla alkaen kello 18.30. Sana Kansalaistorilla on tuolloin vapaa kaikille rasismia kohdanneille.

Black Lives Matter -mielenosoitukset ovat levinneet maailmalla sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa George Floyd kuoli poliisin painettua häntä polvella niskasta pidätystilanteessa. Yhdysvalloissa mustilla on paljon valkoisia suurempi riski kuolla poliisin väkivallan seurauksena.

Solidaarisuutta tarvitaan Lappeenrannassakin, katsovat mielenosotuksen koolle kutsuneet Nina Katarina Laine ja Christina Nenonen.

– Täälläkin rasismi kukoistaa. Sen huomasi jo mielenosoituksen mainokseen tulleista törkeistä kommenteista Lappeenrannan Facebook-ryhmässä. Tietoomme on tullut myös tapauksia, joissa tummaihoisten perään huudellaan törkeyksiä ja on käyty myös fyysisesti kimppuun, järjestäjät kertovat Facebookin välityksellä.

Bannerit mukaan ja turvavälit mielessä

Osa mielenosoituksista maailmalla on kääntynyt mellakoiksi, kun niiden liepeillä on järjestetty myös vastamielenosoituksia. Lappeenrannan mielenosoituksen koolle kutsujat korostavat, että kyseessä on rauhanomainen tapahtuma. Sillä halutaan tuoda esille rakenteellinen rasismi, joka mahdollistaa tragediat, sekä osoittaa solidaarisuutta rasismin uhreille.

Osallistujia kehotetaan kernaasti tuomaan mukanaan bannereita, lippuja ja kylttejä, sekä vettä juotavaksi, jos on kuuma. Myös Covid-19-varotoimet kehotetaan pitämään mielessä: 1,5–2 metrin turvaväli muihin protestoijiin, käsidesi ja hanskat, jos mahdollista. Kipeänä prostestointikin pitää siirtää seuraavaan kertaan.

Black Lives Matter -mielenosoitus Lappeenrannan Kansalaistorilla maanantaina 13.7. klo 18.30–19.30. Mielenosoitus on rauhanomainen tapahtuma.