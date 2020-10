Korana-ajan kurimukset koskettavat nuoria – Kahdet yt-neuvottelut ja lomautukset kokenut 19-vuotias lappeenrantaiskokki ei hyväksy alansa ja ikäryhmänsä syyllistämistä

Jan Hirvosen työuran alku on ollut vauhdikas ja tilanteita on riittänyt. Puolen vuoden aikana vastaan on tullut kahdet lomautukset eri työpaikoista.