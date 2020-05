Ei uusia koronatapauksia Etelä-Karjalassa, tartuntoja on Eksoten mukaan 15 ja THL:n mukaan 16

Etelä-Karjalassa ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja. Vahvistettuja tapauksia on 15 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) mukaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartan mukaan koronatapauksia on 16, joista 12 Lappeenrannassa.

Aikaisemmin Eksoten ja THL:n lukujen eroja on selitetty sillä, että jonkun tartunnan saaneen kotikunta on Etelä-Karjalassa, mutta tartunta on todettu jossain muualla.

Eksote kertoo, ettei sairaalahoidossa ole koronaviruspotilaita. Keskiviikkona tehtiin 40 koronavirustestiä.

Tilanne Etelä-Karjalassa on rauhallinen ja alueellinen valmius hyvä. Eksote lisää kiireetöntä toimintaa varovasti.

Sata uutta tartuntaa

Suomessa on nyt 5 673 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo THL. Uusia varmistettuja tartuntoja on sata.

Keskiviikkona uusia tartuntoja oli 161.

Keskiviikkona koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli Suomessa kuollut 252 ihmistä. THL kertoo myöhemmin torstaina uusia tietoja koronaviruksen aiheuttamista kuolemista.

Eniten tartuntoja on Helsingissä, jossa tartuntoja on nyt 2 089. Määrä nousi keskiviikosta 29 uudella tapauksella. Helsingin jälkeen eniten tapauksia on sen naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla. Espoossa uusia tartuntoja oli kymmenen ja tartuntamäärä on nyt 650. Vantaalla uusien tartuntojen määrä kasvoi 21:llä ja niitä on nyt yhteensä 635.

Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien jälkeen tartuntoja on eniten maakuntakeskuksista Turussa ja Tampereella. Turussa tartuntoja on 148 ja Tampereella 133. Tampereella uusia tartuntoja on kolme, mutta Turussa tartuntoja ei ole keskiviikkona ilmoitettujen jälkeen tullut yhtään.