Osa keilaajista pitää välivuoden, kun urheilutaloa peruskorjataan — Evakkoon joutuvat urheiluseurat eivät tiedä, missä harjoittelevat ensi kaudella Korvaavia tiloja tarvitaan voimistelu-, judo-, paini-, nyrkkeily- ja painonnostosaleille. Keilahallin koneille löytyi torstaina lämmin varasto. Mika Strandén Kesäkuussa alkaa urheilutalon lajitilojen, toimistojen ja keilahallin uudistaminen. Toisessa vaiheessa vuonna 2019 peruskorjataan palloiluhalli, yleisurheilutila ja ampumarata.

Lappeenrannan urheilutalon ja keilahallin peruskorjauksen aikaisten väistötilojen löytymisellä alkaa olla jo kiire. Kustannusarvioltaan 13,4 miljoonan euron urakan ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat 4. kesäkuuta.

Kaupunki on etsinyt viime vuodesta asti korvaavia tiloja voimistelu-, judo-, paini-, nyrkkeily- ja painonnostosaleille. Tarkoitukseen soveltuvia kohteita on löytynyt kolme, joista ainoa julkisuuteen kerrottu on Kodin1-tavaratalolta tyhjäksi jäänyt tila Family Center -liikekeskuksessa Myllymäessä.

Liikuntatoimen työnjohtaja Tommi Nakari kertoo, että kaikissa vaihtoehdoissa suihkutilat olisivat urheilutaloon verrattuna vaatimattomat.

— Muuten väistötila varusteltaisiin olemassa olevilla varusteilla, jotka siirrettäisiin urheilutalolta sinne. Joitain kevyitä väliseinärakenteita pitäisi ehkä tehdä. Ilmanvaihdot ovat riittävät, Nakari sanoo.

Mahdollisen väistötilan vuokrasopimuksen tekee Lappeenrannan Toimitilat (Lato), mutta sen vuokra ja muut kulut katettaisiin liikuntatoimen budjetista.

Vuokrasopimuksen syntymisellä alkaa olla kiire, sillä peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat 4. kesäkuuta. Sitä ennen tilat on tyhjennettävä.

Nakarin mukaan torstaina selvisi, että keilahallin koneet ja muu säilytettävä materiaali siirretään peruskorjauksen ajaksi lämpimään varastoon Muukonniemen koululle.

Osa keilaajista pitää välivuoden

Ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan urheilutalon lajitilojen ja toimistojen lisäksi keilahalli, jota uudistetaan maltillisesti.

Pelialueen puulattiapinta uusitaan, mutta keilaratojen pintoja ja niiden laitteistoja ei. Lisäksi kahviokatsomon lattia muokataan kokonaan samaan tasoon ja sen kaiteet uusitaan.

Lappeenrannan Keilailuliiton puheenjohtaja Mika Vento toteaa, että keilaajien kannalta hallin tärkein muutos tulee olemaan ilmastoinnin parantaminen.

— Syksyisin ja keväisin keilahalli on ollut aika lämmin paikka.

Vento arvelee, että osa keilaajista pitää välivuoden, kun Lappeenrannan keilahalli on kiinni. Lähimmät muut harrastuspaikat ovat Joutsenon Rauhassa sekä Imatralla urheilutalon ja kylpylän keilahalleissa.

Esimerkiksi Lappeenrannan veteraanikeilaajien viikkokisat siirtynevät peruskorjauksen ajaksi Imatralle.

— Siitäkin on ollut puhetta, että juniorimme siirtyisivät harjoittelemaan Imatralle yhdessä heidän junioriensa kanssa, Vento toteaa.

Palloiluhalli käytössä tämän ja ensi kauden

Urheilutalon palloiluhalli, yleisurheilutila ja ampumarata sulkeutuvat vasta peruskorjauksen toisessa vaiheessa vuonna 2019 ja avautuvat entistä ehompina joulukuun alussa. Palloiluhalli pysyy siis urheiluseurojen käytössä normaalisti tämän ja ensi pelikauden.

Palloiluhallin pääkäyttäjiä koululiikunnan lisäksi ovat koripalloseurat Catz ja Namika sekä salibandyseurat NST ja Pontuksen Nouseva Voima.

Catzin puheenjohtaja Tiina Ihalainen kertoo, ettei seurassa ole tehty vielä päätöksiä siitä, mihin sen eri joukkueiden toiminta siirtyy palloiluhallin peruskorjauksen ajaksi reilun puolentoista vuoden kuluttua.

— Asiasta on keskusteltu, mutta se on ollut vasta mietinnän tasolla. Tiedän, että urheilutalon peruskorjauksen aika on monelle seuralle haastava, Etelä-Karjalan Liikunnan ja Urheilun hallitukseenkin kuuluva Ihalainen toteaa.

Urheilutalon ainoa peruskorjauksen yhteydessä laajennettava lajitila on voimistelusali. Sen lattiapinta-ala on tällä hetkellä noin 300 neliömetriä, joka kasvaa Armilankadun suuntaan yhteensä liki 500 neliöön.