Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin jäsenkunnilla on edessään kolme kovaa vuotta.

Vaikka Eksoten nettotoimintamenot pienenevät ensi vuoden talousarviossa hieman alle puoleen miljardiin euroon, kunnat joutuvat maksamaan vuoteen 2023 mennessä noin 65 miljoonaa euroa nykyistä korkeammat jäsenosuudet.

Tästä pelkästään 54 miljoonaa euroa liittyy palkkakiistan hoitamiseen seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tämä ilmenee Eksoten talousarvioista, jota käsitellään keskiviikkona Eksoten hallituksessa.

Kuntajohtajat ovat tienneet missä mennään

Eksote odottaa kunnilta lausuntoja maksuosuuksien korotuksista joulukuun 7. päivään mennessä.

Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela on pahoillaan kuntien puolesta, mutta vaihtoehdot ovat jääneet vähiin.

– Tämä on pakon sanelemaa. Ei ole epäselvää, mistä tämä johtuu. Palkkakiista on suurin yksittäinen syy, mutta myös koronasta on aiheutunut kustannuksia, joita kaikkia valtio ei ole korvannut. Kuntajohtajat ovat kyllä koko ajan tienneet missä mennään, Saksela sanoo.

Eksote varautuu turvaamaan maksuvalmiuttaan nostamalla toimitusjohtajan lainanottovaltuudet koko ensi vuoden ajaksi 40 miljoonaan euroon.

Käytännössä toimitusjohtaja nostaa Eksoten tarvitsemat lainat palkkakiistan hoitamiseen ja kunnat kuittaavat maksuosuuksiensa nostamisella palkkakiistan kulut kolmen seuraavan vuoden aikana niin, että vuonna 2023 alijäämää on enää runsaat kolme miljoonaa euroa.

Henkilöstömäärä kasvaa ensi vuonna

Kuntien kukkaron lisäksi Eksote hakee ensi vuonna kustannussäästöjä omasta toiminnastaan erilaisilla toimenpideohjelmilla yhteensä neljän miljoonan euron edestä.

Palkkakiistan ja koronan lisäksi Eksoten kustannuksia kasvattavat myös muiden toimintamenojen kasvu.

Esimerkiksi normaalit palkankorotukset ja muu henkilöstölisäys tuo uusia menoja lähes viisi miljoonaa euroa ja asumis- ja hoivapalvelujen lisäys 5,7 miljoonaa euroa.

Eksoten henkilöstömäärä kasvaa ensi vuonna 67 henkilöllä.

Ne liittyvät muun muassa perhe- ja sosiaalipalvelujen kasvuun, vanhuspalveluihin ja hallituksen päättämään hoitajamitoitukseen.

Eksote investoi ensi vuonna 12,3 miljoonalla eurolla.

Viime vuonna summa jäi kuuteen miljoonaan euroon.