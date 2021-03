Luumäellä Nokeissuon turvetuotantoalueella tapahtui kemikaalivuoto – Syövyttävää ainetta valui suuresta säiliöstä maahan

Luumäellä Nokeissuon turvetuotantoalueella tapahtui vaarallisen aineen onnettomuus lauantaina. Alueella olevaan noin 40 000 litran säiliöön oli ilmestynyt halkeama, josta oli valunut vedenkäsittelykemikaalia maahan. Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kerrottiin aamupäivällä, että vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon ainetta on päässyt vuotamaan.

Päivystävän palomestarin Petri Pätilän mukaan aine ei aiheuta välitöntä uhkaa ihmisille tai ympäristölle.

– Aine on syövyttävää ja vesiliukoista, mutta se ei kaasuunnu. Kyse ei ole siis kovin vaarallisesta aineesta. Aine liittyy vedenkäsittelyyn turvesuolla. Alueella ei ole ollut työntekijöitä paikalla näin talviaikaan.

Pelastuslaitos tyhjentää säiliön kemikaalista, jotta valuminen saadaan pysäytettyä. Sen jälkeen poistetaan maa-aines, johon ainetta on päässyt valumaan.

– Lisäksi selvitetään, mitä ympäristövaikutuksia aineella on: Miten paljon sitä on maahan vuotanut ja minne saakka sitä on valunut, Pätilä kertoo.

Tässä vaiheessa ei ole tarkempaa tietoa, miksi halkeama on säiliöön ilmestynyt.

Hälytys vaarallisen aineen onnettomuudesta tuli kello 9.30.