Vuokseen istutetuista lähetintaimenista yksi on uskaltautunut Mellonlahdelle asti ja kaksi päätynyt saaliiksi, mutta yksikään ei vielä rajan yli — Vedenpinnan vaihtelu vaikuttaa tällä hetkellä lisääntyvien kalojen kutupaikkoihin, kertoo kalastusmestari Tomi Menna

Ultraäänitaimenten liikehdintä on tähän mennessä ollut odotusten mukaista. Syksyllä tehty sähkökoekalastus on osoittanut, että Vuoksen ailahteleva pinta vaikuttanee kutupaikkojen toimivuuteen.

Vuokseen syyskuun lopulla istutetun kymmenen ultraäänellä varustetun taimenen liikehdintää on seurattu nyt muutaman viikon ajan. Yksikään ei ole vielä päätynyt Venäjälle saakka, kertoo Imatran kalastusmestari Tomi Menna.

— Viimesimmän tiedon mukaan yksi on mennyt alas Imatrankosken voimalaitokselta ja majailee Mellonlahden patotien kohdilla. Kaksi on varmuudella käyneet kalamiehen haavissa ja laskettu takaisin, joten niitä on pystytty peilaaman vielä vapautuksen jälkeen. Pari kalaa on sellaisia, joista ei ole ollut ensimmäisten viikkojen jälkeen havaintoja. Ne voivat olla katvealueella.

Mennan mukaan seurannasta tähän asti saadut tulokset ovat odotusten mukaisia. Lähetinkaloja seurataan vielä ainakin kuukausi.

— Se käsitys on ollut, että taimenet painavat heti istutuksen jälkeen Venäjälle. Johtopäätöksenä se ei tapahdu ainakaan heti. Osa päätyi saaliiksi niin kuin kuviteltiinkin. Tulos on hyvä, että istutukset tuottavat kalastettavaa kalaa.

Kutualueet kärsivät pinnan heilahteluista

Päävirtaan lohikalojen lisääntymisen edistämiseksi kunnostettuja alueita on tehty pitkin Vuoksea. Keskeisimmät löytyvät muun muassa Kuutostien sillan itäpuolelta, kaupungintalon kohdalta sekä Mellonlahdesta patotien varrelta.

Kunnostusalueiden toimivuutta ja poikastuotantoa seurataan sähkökoekalastuksella vuosittain. Mennan mukaan syyskuun puolella tehty seuranta osoittaa, että poikastuotantoon vaikuttanevat Vuoksen pinnan vaihtelut.

Viime vuosina vaihtelut ovat johtuneet muun muassa Imatrankosken patoremontista ja viimeisimmäksi Mansikkakosken ratasillan työmaasta.

— Luonnonpoikasia on ollut joka paikassa, mutta veden vaihtuvuuden takia tulokset eivät ole niin hyviä, kuin ne voisivat olla. Ongelma on se, että kunnostusalueet menevät kuiville. On uskomus ja toive siitä, että kun poikkeustilanteet saadaan loppumaan, kutupaikat pääsevät oikeuksiinsa.

Syysrauhoituksen laajuus pohdintaan

Tällä hetkellä lohikaloilla on kutuaika, ja lisääntyminen tapahtuu seuraavien viikkojen aikana. Vuoksella kutuaika on rauhoitettu joen yläosassa kuukauden ajaksi. Kalastuskielto koskee rautatiesillan ja Vuoksen suun välistä aluetta.

— Siihen varmasti ollaan menossa, että jonkinlainen syysrauhoitus tulee koko joelle joksikin ajaksi. Jos esimerkiksi tule selkeitä osoituksia siitä, että Mellonlahden kunnostettu alue alkaa tuottaa hyvin, rauha pitää antaa sinnekin.

Seuraavan kerran sähköistä koekalastusta tehdään Mennan mukaan ensi syksynä, jolloin keväällä kuoriutuneet poikaset ovat tarpeeksi suuria, noin kymmenen sentin mittaisia.