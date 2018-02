Lappeenrantalainen Kalle istui vankeustuomionsa väkivaltarikoksista mutta kantaa yhä rikollisen leimaa: ”On raskasta, että kohdellaan toisen luokan kansalaisena” — Nyt vankien sopeutumista siviilielämään tuetaan Varikko-hankkeessa Vankien sopeutumista siviiliin vaikeuttaa se, että valtakunnallista järjestelmää ei ole, vaan vankien tukeminen on kuntien ja järjestöjen vastuulla. Mika Strandén Kallen lapsuus oli onnellinen. Äkkipikainen poika teki kolttosia ja joskus joutui tappeluihin, koska häntä haukuttiin koulussa. ”Kotona meistä lapsista huolehdittiin, ja pahuuksia ei saanut tehdä. Isälle oli kova järkytys se, mitä tein”, Kalle sanoo. Monia tuttavia yhä jännittää Kallen seurassa. Se tuntuu hänestä pahalta.

Viimeisenä yönään vankilassa Kalle ei saanut unta.

— Jännitti, miltä tavallinen elämä tuntuu, Kalle muistelee nyt.

Vapautumisaamusta on vuosia. Tuolloin seitsemältä aamulla Kalle sai käteensä todistuksen suoritetusta rangaistuksesta.



Runsaan vuoden mittaisen tuomion jälkeen kaltereiden takana odotti Lappeenranta, jossa vanhat tutut eivät enää tervehtineet, kaverit supisivat selän takana ja entiset kollegat katsoivat pahalla silmällä.



Väkivaltarikoksista tuomittu Kalle oli fyysisesti vapaa mutta rikolliseksi leimattu.

Ratkaisevin vaihe siviiliin paluussa on asunnon saaminen

Lappeenrannassa Rise-Varikko-hanke yrittää sopeuttaa vapautuneita vankeja yhteiskuntaan ja estää heitä palaamasta rikoskierteeseen. Puolitoista vuotta toimineella, Rikosseuraamuslaitoksen koordinoimalla hankkeella on Lappeenrannassa asiakkainaan kymmenkunta entistä vankia.



Kriittisin vaihe vangin paluussa siviiliin on asunnon saanti, kertoo Varikko-ohjaaja Ari Väänänen. Kaverien nurkissa pyöriminen voi madaltaa rikoksiin sortumisen kynnystä.

— Lappeenrannassa asunto järjestyy, jos luottotiedot ovat kunnossa. Jos ei, sitten on hyvin vaikeaa. Moni väylä sulkeutuu heti, jos vangilla on parin tuhannen euron verran rästejä, luottotiedot menneet, eikä asuntoa saa.



Varikko-ohjaajat auttavat vankilasta vapautunutta asunnon etsinnässä. Ohjaajat myös järjestävät työtoimintaa keittiöissä, avustusruokien haussa ja lajittelussa sekä siivoajina.



Tällä hetkellä lappeenrantalaisia vankeja on Suomen vankiloissa 17. Tämä ilmenee Rikosseuraamuslaitoksen tilastoista.

Vankien tuen tarve on hyvin suuri

Varikko-ohjaajat kiertävät vankiloissa tapaamassa vankeja ja kartoittavat heidän tilannettaan ennen vapautumista.



Ari Väänäsen mukaan on tärkeää, että side vankiin syntyy jo vankeusaikana.

— Hänestä saadaan koppi heti. Osalla tuen tarve on vapautuessa hyvin suuri.

Väänäsen mukaan osalla vangeista elämänhallintataidot eivät riitä asioimiseen internetissä ja virastoissa, kuten Kelassa, työvoiman palvelukeskuksessa ja sosiaalitoimistossa.



Läheisistäkään ei ole apua, sillä usein perhe ja ystävät hylkäävät vankeusaikana.

Kallea odotti koti ja vaimo, mutta osa vangeista on "menetettyjä sieluja"

Lappeenrantalaisella Kallella oli vapautumisen hetkellä asiat melko hyvin. Häntä odotti koti ja vaimo.

Voisi ajatella, että on yhteiskunnan kannalta edullisempaa auttaa vankia elämässä alkuun kuin se, että hän on kohta taas vankilassa. Ari Väänänen

— Tiesin, että lähimmät suhteet kestäisivät vankeusajan. Se auttoi paljon.

— Jos ei olisi ollut rahaa eikä kotia, olisi varmaan tullut mieleen tehdä rikoksia.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan noin puolet entisistä vangeista saa uuden rangaistuksen viiden vuoden aikana.

Kalle uskoo, että rikollisen elämäntavan omaksuneet eivät aina edes halua avun ja palveluiden piiriin.

— On menetettyjä sieluja, jotka suunnittelevat kuukautta ennen vapautumistaan, kenet he hakkaavat ja mitä huumekauppoja tekevät. Niillä ei ole ulkomaailmassa mitään eikä ketään. Rise (Rikosseuraamuslaitos) voi yrittää heidän vuokseen kaikkensa, mutta mikään ei auta.





"Vankilassa syntyy inho viranomaisia kohtaan"

Vankila itsessään ei paranna ketään, Kalle sanoo.

— Neljän maissa annetaan ruoka ja sanotaan hyvää yötä. Jotkut vartijat kutsuvat vankeja apinoiksi ja sioiksi. Siellä syntyy jo valmiiksi inho viranomaisia kohtaan.



Vapautumisen jälkeen pinna on lyhyt. Rikosten tie voi tuntua helpommalta kuin paperisota ja elämän uudelleen järjestely virastoissa.

— Odottaminen on raskasta ja se, että kohdellaan toisen luokan kansalaisena.

Hyväksyntä voisi Kallen mukaan katkaista rikoskierteen.

— Vangilla on aina leima. Viranomaistenkin pitäisi ymmärtää, että vankikin on ihminen.







Vankien tuen saanti vaihtelee alueellisesti, valtakunnallinen järjestelmä puuttuu

Vankien sopeutumista on hankaloittanut se, että valtakunnallista järjestelmää ei ole, vaan vankien tukeminen on kuntien ja järjestöjen vastuulla. Siksi myös alueelliset erot ovat isoja.

— Viranomaisilla, auttajilla, ei nykyisellään ole tarpeeksi tietoa siitä, millainen vapautuva vanki on. Heitä ei osata kohdata, Ari Väänänen sanoo.



Varikko-hanke yrittää rakentaa siltaa viranomaisten ja vapaaehtoissektorin välille. Näin vankilasta vapautuvien auttaminen helpottuisi ja tieto heidän tarpeistaan kulkisi ohjaajilta virastoihin.



Väänänen katsoo, että on paitsi vankien myös yhteiskunnan etu, että heitä autetaan. Vankilasta vapautuu vuosittain tuhansia henkilöitä, joista asunnottomina on 30—35 prosenttia.

— Voisi ajatella, että on yhteiskunnan kannalta edullisempaa maksaa vangin pienet velat pois, tukea asumista ja auttaa elämässä alkuun kuin se, että vanki on kohta taas tekemässä rikoksia ja vankilassa.



Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2016 tilinpäätöksestä käy ilmi, että Risen kokonaiskustannuksista yli 90 prosenttia, yli 190 miljoonaa euroa, aiheutui vankeusrangaistuksista.

Kalle uskoo pysyvänsä kaidalla polulla: "Olen suorittanut tuomioni ja ollut kiltisti"

Nykyään nelikymppinen Kalle tekee vapaaehtoistyötä ja hänen asiansa ovat hyvin. Hän toivoo, että rakkaus, terveys ja koti pysyvät.

Kalle kertoo aikuistuneensa vasta pari vuotta sitten sairastuttuaan vakavasti.

— Sairastuminen pysäytti enemmän kuin vankila. Olen aina ollut ikiteini.

Kun vankilan sähköportti sulkeutui Kallen takana, kuului pitkä vinkuna, sitten naksahdus. Sitä ääntä ja vankeusrangaistuksen ensimmäistä päivää Kalle ei ole saanut mielestään. Rikossarjoja tai -elokuvia hän ei pysty katsomaan.

— Vankila ei ole maailmani enää. Rikokset ovat mennyttä elämää, ja ne pitäisi unohtaa. Linnasta pääsee pois lusimalla, mutta aina se arvet jättää.



Rikostensa motiiveja Kalle ei halua kertoa, mutta arvelee, ettei enää voisi tehdä rikosta. Ennemmin hän juoksisi karkuun pahaa tilannetta.

— Minut kasvatettiin niin, että omista teoista pitää vastata. Nyt olen suorittanut tuomioni ja ollut sen jälkeen kiltisti.

Jutusta on jätetty pois Kallen oikea nimi haastateltavan yksityisyyden suojelemiseksi.





Varikko-hanke

Via Dia -paikallisyhdistyksen Lappeenrannassa toteuttama Rise-Varikko on osa valtakunnallista sosiaali- ja terveysministeriön ESR-rahoitteista (Euroopan sosiaalirahasto) Vankeusaika mahdollisuutena -hanketta, jota koordinoi Rikosseuraamuslaitos.

Hanke toimii vuosina 2016—2019, ja sen tavoitteena on rikostaustaisten osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa.

Hanketta toteuttavat Rikosseuraamuslaitos, Kuntoutussäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Via Dia ja Helsingin diakonissalaitos.