Mustikkasadosta tulossa tavanomaista parempi – Kaakossa kypsää marjaa poimittavissa reilun viikon päästä

Mustikkasadosta on tänä kesänä tulossa hiukan tavanomaista parempi. Marjan kukinta oli keväällä keskinkertaisella tasolla, mutta pölytys puolestaan onnistui hyvin.

– Jos taas viime vuoteen vertaa, niin kyllä mustikkasato on ihan merkittävästi parempi, Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Rainer Peltola kertoo.

Sadon odotetaan olevan hyvä koko Suomessa. Raakilehavaintoja Kaakkois–Suomesta ei Peltolan mukaan vielä toistaiseksi ole, mutta pölytyksen nähdään onnistuneen kaikkialla maassa.

Mustikkasadon onnistumisen avaimena ovat alkukesän lämpimät ilmat. Heinäkuun alussa epävakaistuneet säät juuri mustikan kypsymisen aikaan olivat marjasadolle ainoastaan eduksi.

– Helteisellä ja kuivalla säällä mustikan koko tahtoo jäädä pieneksi.

Lounais–Suomessa ensimmäiset kypsät mustikat on jo poimittu. Lännessä sadon odotetaan kypsyvän laajemmilla alueilla ensi viikonloppuna. Peltolan mukaan Kaakkois–Suomessa kypsää marjaa päästään poimimaan noin puolentoista viikon kuluttua.

Puolukka on tällä hetkellä kypsymässä ja Etelä–Suomessa vasta raakileina. Koko maassa puolukka on kuitenkin kukkinut runsaana, joten myös sen kohdalla on oikeus odottaa hyvää satoa. Myös hillasadosta odotetaan hyvää etenkin Pohjois–Suomessa, mutta Peltolan mukaan myös etelässä niillä vähillä soilla, joilla hillaa vielä löytyy.