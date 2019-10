Miksi päätöksenteko Lappeenrannan jäähallista kestää? Etelä-Saimaan Harri Manskinen analysoi syitä podcastissa: ”On päättäjiä joille asia on päivänselvä — Halli pitää rakentaa keskustaan ja päätökset tehdä nopeasti”

Etelä-Saimaan politiikkaa seuraava toimittaja Harri Manskinen ei usko, että Kisapuiston vanhaa jäähallia lähdetään korjaamaan. Kun jäähallista keväällä tehdään päätökset, vanhan hallin peruskorjaus nousee todennäköisesti vielä esille, mutta Manskinen ei pidä sen menestysmahdollisuuksia kovin suurina.

Manskisen mukaan uusi jäähalli rakennetaan joko Kisapuistoon tai keskustaan, jos hallin hinta ei karkaa mahdottomaksi.

— Peruskorjauksen osalta tie on katsottu loppuun, toimitilatoimikunta sanoi sen aika selvästi.

Jäähalliin liittyvä päätöksenteko on kestänyt vuosia, mutta Manskisen arvioi, että päätökset saadaan tehtyä ensi kesään mennessä. Uusi halli voidaan rakentaa joko keskustaan tai Kisapuistoon, ja Manskisen mukaan keskustassa saattaa nyt houkutella niin sanottu kevytversio keskusta-areenasta, johon ei sisälly Lappeenkadun päälle rakennettavaa kantta.

Joka tapauksessa myös kevytversiota keskustavaihtoehdosta ajetaan ennen kaikkea elinkeinopoliittisena hankkeena.

— Aito monitoimiareena totta kai elävöittäisi pysyvällä tavalla kaupunkikeskustaa, Manskinen sanoo.

Kaupungin taloustilanne on kuitenkin vaikea, joten päätöksenteko ei missään tapauksessa ole helppoa. Taloustilanteen ja äänestäjien mahdollisten reaktioiden vuoksi osa päättäjistä on hyvin varuillaan.

— On päättäjiä, joille asia on päivänselvä: Halli pitää rakentaa keskustaan ja päätökset tehdä nopeasti. He näkevät tämän elinkeinopoliittisena asiana.

Manskisen mukaan kaupungin taloustilannetta ei kuitenkaan voi missään tapauksessa vähätellä.

Kuuntele koko jäähalliaiheinen podcast oheisesta upotuksesta tai eri podcast-palveluista seuraavien linkkien kautta:

Kuuntele ja tilaa Applen podcast -sovelluksessa

Kuuntele ja tilaa Spotifyssa

Kuuntele ja tilaa Google podcastseissa