Vuosikymmenien kädenvääntö ratkeaa ja Hiitolanjoki palaa luonnontilaan neljässä vuodessa: voimalat puretaan miljoonahankkeella, yksi monista rahoittajista on näyttelijä Jasper Pääkkönen

Ensimmäisenä kolmesta voimalasta puretaan Kangaskoski, jonka jälkeen työn alla on yksi pato vuodessa. 3,2 miljoonan euron hanketta rahoittaa 15 tahoa ja valtio on mukana. Hanke on Suomessa ensimmäinen laatuaan.