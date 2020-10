Nuorkauppakamari luopuu Joulupuu-keräyksestä Lappeenrannassa, jatkaja löydettiin sosiaalisesta mediasta

Perinteeksi muodostuneen Joulupuu-keräyksen vetovastuu vaihtuu Lappeenrannassa. Keräyksestä aiemmin vastannut Lappeenrannan nuorkauppakamari kertoo tiedotteessaan suuntaavansa toimintansa uusiin projekteihin.

Projektin vetäjäksi astuu Heini Ikonen. Ikonen ei edusta Lappeenrannan nuorkauppakamaria, vaan hänet löydettiin Joulupuun jatkajaksi sosiaalisen median kautta.

– Huomasin etsintäkuulutuksen ja halusin osaltani mahdollistaa Joulupuun jatkumisen, vaikka tällaisen projektin vetäminen on minulle uutta. Onneksi ympärilläni on jo keräyksen parissa toimineita ja keräys on osoittautunut tärkeäksi myös yrityksille, niin yhdessä tämä hoituu, Ikonen kertoo tiedotteessa.

Joulupuu on ollut Suomen Nuorkauppakamarien vuosittainen hyväntekeväisyystempaus, jolla kerätään lahjoja lastensuojelun ja erityisen tuen piirissä oleville lapsille.

Lappeenrannassa projekti on toteutettu yhteistyössä Eksoten Lappeenrannan alueen aikuisten sosiaalipalveluiden sekä lasten ja nuorten palveluiden kanssa. Tänä vuonna mukana on nuorkauppakamarin tiedotteen mukaan myös Eksoten työelämäpalvelut.

Viime vuonna Nuorkauppakamari joutui perumaan Joulupuu-keräyksen järjestäjien resurssipulan vuoksi.