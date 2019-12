Eeppisen Tähtien sota -saagan päätösosan ensi-ilta houkutteli ”pimeän puolen” edustajia ja ylisukupolvisia faneja Lappeenrannassa: ”Saagassa kiehtoo ikuinen tarina hyvän ja pahan taistelusta”

Lappeenrannan Finnkinossa ei keskiviikkoaamuna nähty jediritareita tai droideja, mutta joukossa oli Star Wars -pahiksiksi tunnustautuvia faneja. Sirius Himmanen on perinyt faniutensa äidiltään, ja jopa hänen puolisonsa kolmas nimi on kunnianosoitus tieteisfantasiaseikkailulle.

Lappeenrannan Finnkinon aulassa on keskiviikkoaamuna rauhallista, vaikka käsillä on yhden tunnetuimman saagan päätösosa. Finnkinon asiakaspalvelusta huikataan, että suurempi yleisö on tulossa viiden aikoihin iltapäivällä.

Ympäri maailmaa miljoonia katsojia ja faneja keränneen sekä miljardeja dollareita tahkonneen Tähtien sota -elokuvasarjan uusin osa sai keskiviikkona Suomen ensi-iltansa.

Jännä nähdä yhden saagan päätösosa, mutta en varmasti pety. — Kai Kortelainen

Star Wars: The Rise of Skywalker päättää yhdeksän elokuvan mittaisen tieteisfantasiaeepoksen, joka sai alkunsa jo vuonna 1977.

Star Wars -elokuvien ensi-illat ovat monesti keränneet paikalle innokkaita faneja asianmukaisine pukuineen myös Suomessa. Keskiviikkoaamuna Lappeenrannan Finnkinossa pukuhahmoja ei vielä näkynyt.

— En tällä kertaa ehtinyt panostaa vaatetuksiin, toteaa Kai Kortelainen odotellessaan elokuvasalin ulkopuolella.

”En varmasti pety”

42-vuotias Kortelainen jäi koukkuun Tähtien sota -elokuviin jo alakouluikäisenä. Hänelle ovat tulleet tutuiksi myös Star Wars -asusteet vuosien varrella.

Kortelainen on mukana pohjoismaisessa Nordic Garrison -hyväntekeväisyysyhdistyksessä, jonka jäsenet esiintyvät Star Wars -asusteissa esimerkiksi yleisötapahtumissa ja sairaaloissa.

Hän on myös itse valmistanut ja myynyt esimerkiksi naamioita, joilla voi sonnustautua elokuvasaagan yhdeksi pahikseksi, keisari Palpatineksi.

— Itse olen esiintynyt vain pahiksena. Mutta on meidän yhdistyksessä myös joitakin hyviksiä, ja teemme kyllä tiivistä yhteistyötä, Kortelainen vakuuttaa.

Uusimmalta elokuvalta hän odottaa tietynlaista saagan päätöstä sekä nostalgista tunnelmaa. Myös visuaalisuuden ja äänimaailman hän toivoo olevan kohdillaan, ovathan ne tärkeä osa avaruusseikkailua.

— Jännä nähdä päätösosa, mutta en varmasti pety. Toki on niitä vanhojen Star Wars -elokuvien tosifaneja, jotka väittelevät netissä, ovatko uudet elokuvat mistään kotoisin.

Sini Lemmetty Kai Kortelainen ei ehtinyt pukeutua Star Wars -asuun keskiviikon ensi-iltaa varten, mutta tekee sitä mielellään aina tarvittaessa.

Jälkikasvu pimeällä puolella

Myös lappeenrantalainen Arja Ylä-Outinen tunnustautuu Star Wars -saagan pitkäaikaiseksi faniksi.

Ensimmäisen Star Warsin hän näki vuonna 1977. Elokuva oli niin ”mieletön kokemus”, että se piti käydä katsomassa useamman kerran elokuvateatterissa.

— Erityisesti saagassa kiehtoo ikuinen tarina hyvän ja pahan välisestä taistelusta. Elokuvissa käsitellään sitä, mistä pahuus ja hyvyys kumpuavat ja mikä hinta molemmista pitää maksaa, Ylä-Outinen pohtii.

Ylä-Outinen luokittelee olevansa elokuvan hyvisten puolella, ja toivoo, että saaga saa arvoisensa päätöksen.

Sen sijaan ensi-iltaan mukaan lähtenyt Ylä-Outisen jälkikasvu hekottelee kuuluvansa ”pimeälle puolelle”.

— Ne pahisten maskit ja muut ovat hienoja, Sirius Himmanen perustelee ja hymyilee äidilleen.

Parivaljakko aprikoi, että Star Wars -fanius on tainnut periytyä äidiltä lapselle. Tarina, hahmot ja toiminnallisuus ovat vedonneet molempiin lapsuudesta lähtien.

Puolison nimessä kohtalonomaisuutta

Myös Himmasen puoliso pitää saagasta. Himmasen ja hänen puolisonsa kohtaamisesta on löydettävissä jotain kohtalonomaista.

— Hänen kolmas nimensä on Anakin. Nimen valitsi hänen isänsä, joka on myös Star Wars -fani, Himmanen naurahtaa.

Sama nimi löytyy Star Wars -hahmolta. Anakin Skywalker on kunniakas jediritari, mutta kääntyy pimeälle puolelle ja saa nimekseen Darth Vaderin. Tosin lopuksi Vader löytää jälleen hyvyyden.

Himmasen puoliso oli tulossa Lappeenrannan Finnkinon ensi-iltaan keskiviikkoaamuna, mutta migreeni vei voiton. Puoliso ei kuitenkaan jää ilman leffaseuraa myöhemmin.

— Menen mielelläni katsomaan elokuvan hänen kanssaan uudestaan, Himmanen lupaa.