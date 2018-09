Pilasiko Imatran patotyömaa veden? Voimapuron taimenkanta katosi: ”Sieltä ei löytynyt kalan kalaa”

Fortum tiedotti torstaiaamuna, että Kaakkois-Suomen ELYn suorittamissa koekalastuksissa havaittiin, ettei Voimapurossa ”havaittu taimenia vastaavasti kuin aiemmissa vastaavissa koekalastuksissa.”

Todellisuudessa se tarkoitti sitä, ettei kolmessa eri kohdassa suoritetussa sähkökoekalastuksessa yhtäkään taimenta.

— Ei kalan kalaa. Normaalistihan siellä löytyy kymmeniä, joskus satojakin yksilöitä koealueilta kaikkinensa. Nyt kolme koealaa tutkittiin, sanoo Kaakkois-Suomen ELY:n johtava vesiasiantuntija Pekka Vähänäkki.

Myös Fortumin ympäristöpäällikkö Marja Savolainen myöntää asian.

Voimapuro on pieni puro, joka virtaa joen alavirtaan katsottaessa vasemmalla ja se virtaa Imatran voimalaitoksen alaiseen Vuokseen. Voimapuroa ei pidä sekoittaa kaupunkipuroon, joka virtaa puolestaan oikealla. Savolaisen mukaan Kaupunkipurossa virtaa satoja litroja vettä sekunnissa ja Voimapurossa kymmeniä. Voimapurossa on kuitenkin ollut oma vahva taimenkantansa.

Silva Laakso Käytetty suodatingkangas lojuu puron vieressä. Siitä on helppo nähdä, kuinka likaista läpi virtaava vesi on ollut.

Pettikö patotyömaan ennakointi?

Patotyömaalla on tiivistystöissä käytetty sementtipohjaista injektointiaihetta ja betonin porauksesta on syntynyt porauspölyä. Nyt selvitetään, ovatko ne syypäitä purossa havaittuun liettymään.

— Riski on ollut tiedossa jo patotyömaan suunnitteluvaiheessa. Silloin on lähdetty siitä, että pitää kiinnittää huomiota siihen, että kun reunamuuria injektoidaan, niin veden suotautuminen sen läpi voi vähentyä. Siihen on kiinnitetty huomiota, ettei puro pääse kuivumaan. Se meillä on järjestetty niin, että Vuoksesta on koko ajan johdettu vettä sinne puroon, jonka seurauksena vesimäärä on ollut vähän suurempi kuin normaalisti siellä purossa on, Savolainen kertoo.

Lisäksi vesi on kierrätetty kolmen lasketusaltaan ja suodatinkankaan läpi, jotta injektointiainetta tai betonipölyä pääse puroveteen.

Nyt kuitenkin epäillään, että patotyömaan ennakointi on pettänyt tai se ei ole ollut riittävää, sillä ainakin puron yläjuoksu on liettynyt ja sen taimenkanta on tyystin kadonnut.

Vuosien vahingot

Koesähkökalastus suoritettiin alkuviikosta, joten asian syiden selvittely on vielä kesken. Fortum ja ELY ovat molemmat ottaneet vedestä ympäristönäytteitä.

Vähänäkin mukaan tilanne on hyvin valitettava. Sähkökoekalastuksia on tehty kuluneella viikolla myös kaupunkijoessa ja Vuoksen pääuomassa. Kaupunkijoessa tilanne on pysynyt normaalina. Vaikka Voimajoki on pienempi, on siinä suhteessa ollut kuitenkin enemmän kalaa, kuin isommissa puroissa. Sähkökoekalastuksia on suoritettu alueella jo noin 20 vuoden ajan, joten tieto kokonaisen puron kalakannan katoaminen on otettu raskaasti vastaan.

— Onhan se tosi valitettavaa, että se on ollut siellä kymmeniä vuosia ja tuottanut Vuokseen Imatrankosken alapuolelle poikasia, jotka kasvaa. Kalastajat niitä pyytää ja osa nousee takaisin Voimapuroon kutemaan. Se on iso ja valitettava menetys, Vähänäkki sanoo.

Silva Laakso Puro pulppuaa maan alta ja jatkaa aina Vuoksen pääuomaan saakka.

Patotyömaa jatkuu

Injektiotyöt ovat olleet käynnissä koko kesän. Marja Savolaisen mukaan patotyömaa valmistuu vuoden loppuun mennessä. Savolaisen mukaan puron liettyminen helpottaa viimeistään silloin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että taimenkanta palautuisi samalla.

— Siihen menee hyvinkin vuosia. Mehän nyt ei tiedetä, että onko siellä tapahtunut joukkokuolema vai onko ne lähteneet vedenlaadun heikkenemisen takia pois. Mutta kyllä siinä kestää vuosia. Tuleeko se sitten itsestään samalle tasolle, se jää nähtäväksi vai tarvitaanko siihen toimenpiteitä, Pekka Vähänäkki harmittelee.

Mikäli asian selvityksissä havaitaan, että Fortum on tehnyt asiassa laiminlyöntejä, voi vesi- ja kalatalousviranomainen tehdä asiasta rikosilmoituksen.