Lappeenrantalainen Jorma Tyrmi lähetti marraskuussa 80 laskua, joista 7 jäi matkan varrelle – Etelä-Saimaan lukijat kertovat postin takeltelusta

Lappeenrantalainen Jorma Tyrmi postittaa säännöllisesti kirjeitä sukuseuran 80 jäsenelle. Viimeksi marraskuussa lähtivät matkaan jäsenmaksulaskut eri puolille Suomea.

– Aloin ihmetellä, miksi suorituksia ei kuulunut tilille. Noin 20:llä oli viivästystä. Määrä oli selvästi suurempi kuin tavallisesti, Jorma Tyrmi selittää.

Marraskuisen postilakon takia hän odotti tammikuuhun, ennen kuin otti yhteyttä sukuseuralaisiin. Kävi ilmi, että seitsemän heistä oli edelleen ilman alkuperäistä laskua.

Tyrmin kokemus tuli esiin, kun Etelä-Saimaa kysyi viime viikolla, millaisia kokemuksia eteläkarjalaisilla on postin kulusta.

Lappeenrantalainen Leena Kontio puolestaan kertoo, että perikunta harmistui, kun hautakiviliike lähetti huomautuslaskun.

– Posti ei ollut jakanut ollenkaan varsinaista laskua. Maksun myöhästymisestä perittiin ylimääräinen viisi euroa.

Useampi lukija kertoi hitaasti kulkeneesta tai jonnekin matkan varrelle jääneestä kirje- ja pakettipostista. Yhdelle heistä verohallinto oli postittanut kirjeen 15. joulukuuta. Se tipahti postilaatikkoon 8. tammikuuta.

Myös pakettipostista on kyselyn mukaan aiheutunut harmeja.

"Virheitä voi joskus sattua"

Postin Kaakko-Uudenmaan aluepäällikkö Kai Taam myöntää, että käsittelyssä ja jakelussa voi joskus sattua virheitä.

– Päivittäin lajiteltavana ja jaettavana on tuhansia lähetyksiä, ja työ on osittain käsityötä. Tulos on kuitenkin lähes sataprosenttinen.

Virheellisyyksiä voi synnyttää muun muassa päiväkohtainen puute käsiparien määrässä, jos kohdalle osuu flunssa-aalto. Näissä tilanteissa mahdollinen postisuma purkautuu yleensä jo seuraavana päivänä.

Taam muistuttaa myös, etteivät postinjakajat enää voi tuntea kaikkia piirinsä asukkaita, sillä piirit vaihtelevat.

Tavallisen kirjeen kulkua ei pystytä seuraamaan. Jos kirje päätyy väärään osoitteeseen, vastaanottajan pitäisi palauttaa se uudelleen jakeluun. Muuten posti jää hukkaan.

– Tällaisia tapauksia sattuu, vaikka postinsaajat toimivat pääsääntöisesti tunnollisesti.

Taam lisää, että jonkin verran on havaittu ilkivaltaa. Ohikulkija voi napata posteja lukitsemattomista postilaatikoista.

Mahdollisia virheitä pakettipostin kulkemisessa voidaan seurata lähetystunnuksen avulla.

Mika Strandén Postipakettien etuna on, että niiden jakelureittiä voi seurata toisin kuin tavallisten kirjeiden. Kuva pakettiautomaatilta.

Posti toivoo palautetta

Aluepäällikkö Kai Taam toivoo, että postinsaajat laittaisivat tiedon jakeluhäiriöistä mahdollisimman pian postin asiakaspalveluun. Sen voi tehdä joko netissä tai puhelimitse.

– Voimme siten välittää palautteen tuoreeltaan esimerkiksi postinjakajalle.

Etelä-Karjalan alueella kirjeitä jakaa ainoastaan posti, muualla maassa toimii postin rinnalla 16 muuta jakeluyritystä.

Lappeenrantalainen Leena Kontio on yksi heistä, joka kokee, että valituksen tekeminen postille on perin hankalaa.

– Puhelimessa joutuu odottamaan todella pitkään, ja ne puhelut ovat kalliita.

Posti veloittaa reklamaatiopuheluista paikallisverkkomaksun ja matkapuhelinmaksun, joiden suuruus riippuu oman puhelinliittymän hinnastosta. Jonotusaika puhelimessa on maksullista.