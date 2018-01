Imatra ei menetellyt väärin: Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Jääsken vesi- ja jätevesiosuuskunnasta Asukkaiden hintakapina lässähti. Oikeus ei ottanut edelleenkään kantaa, paljonko jätevesi-tai vesiliittymä saa maksaa. Anu Pakarinen Kunnallista vesi- ja viemäriverkostoa ei kannata ulottaa hyvin harvaan asutulle alueelle. Vaihtoehdoksi jäävät silloin joko kiinteistökohtaiset järjestelmät tai alueen asukkaiden yhteisen vesi- ja jätevesiosuuskunnan perustaminen. Kuvassa tyhjennetään kiinteistön lietekaivoa.

Jääsken vesi- ja jätevesiosuuskunnan alueella noussut asukkaiden hintakapina päättyi tällä viikolla tuloksettomana.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti, ettei Imatran kaupunki menetellyt virheellisesti vahvistaessaan vuonna 2015 Jääsken vesi- ja jätevesiosuuskunnan sekä Imatran kunnallisen vesilaitoksen keskinäiset toiminta-alueet.

Imatran kaupungin päätöksen kumoamista ajaneiden asukkaiden valitus hylättiin. Samaan lopputulokseen päätyi Itä-Suomen hallinto-oikeus viime keväänä.

Vallinkoskelta ja Näträmälästä eteenpäin

Osuuskunnan nettisivujen mukaan jätevesiliittymä maksaa tällä hetkellä noin 15 000 euroa ja vesiliittymä noin 3 000 euroa.

Jääsken vesi- ja jätevesiosuuskunta operoi Vuoksen alajuoksun länsipuolisilla, harvaan asutuilla alueilla, kuten Hallikkalassa, Näträmälässä, Vallinkoskella, Salo-Issakassa ja Kuurmanpohjassa.

Kaupunginvaltuuston 2015 tekemä päätös oli alueen vesihuollon ja asukkaiden kannalta merkittävä.

Osuuskunta rinnastuu jatkossa kunnalliseen vesilaitokseen, johon alueen kotitalouksien on tietyin reunaehdoin liityttävä — maksoi mitä maksoi.

Ei kantaa hinnoitteluun

KHO ei ottanut mitään kantaa Jääsken osuuskunnan hinnoitteluun, vaikka juuri hinta on saanut osan alueen asukkaista takajaloilleen.

Etenkin jätevesiliittymän hintaa pidetään kohtuuttomana ja ylimitoitettuna alueen asuntojen arvoon nähden.

— Verkostoon liittymisen kustannukset saattavat vaikeassa maastossa nousta jopa lähes 20 000 euroon. Alueen rakennuksista saatava myyntihintakaan tuskin riittäisi kattamaan viemärin liittymis- ja rakentamiskustannuksia, KHO:lle toimitetuissa materiaaleissa todetaan.

Kunnan puolella hinta tippuu murto-osaan

Vallinkoskella asuva Esko Kärkäs pettyi KHO:n päätökseen.

Valituksen allekirjoitti noin 40 asukasta.

Hintakapinaa johtanut Esko Kärkäs on kaikin puolin pettynyt KHO:n ratkaisuun. Hänestä asukkaiden tärkeimmät vaatimukset ja perustelut sivuutettiin täysin.

Mikä tahansa muu jätevesiratkaisu tulisi halvemmaksi kuin Jääsken jätevesiosuuskuntaan liittyminen, jonka liittymähinnat ovat valtakunnallisestikin osuuskuntien keskitason yläpuolella, Kärkäs viestittää.

Erityisen huima hinnanero on kunnalliseen vesilaitokseen verrattuna. Imatran vedeltä molemmat vesiliittymät saa omakotitaloon keskimäärin 2 500–3 000 eurolla.

— Valtuuston jäsenet eivät rajaviivat metsään hyväksyessään tienneet, mitä päätös voi maksaa alueen asukkaille. He eivät tienneet, mistä päättivät, Kärkäs väittää.

Valituksessa puututtiin asiasta tiedottamiseen sekä muun muassa siihen, että Imatran kaupungin vastineen hallinto-oikeudelle laati hallintojohtaja, ilman, että lausuntoa olisi käytetty päättäjillä hyväksyttävänä.

Menettely todettiin oikeudessa kuitenkin Imatran hallintosäännön mukaiseksi.

Valtuuston päätös saa viimein lainvoiman

Tunteet ovat käyneet vuosia jatkuneen kiistelyn aikana ajoittain kuumina. Vallinkoskelle pystytetty infotaulu sai tuta ihmisten kiukun muutama vuosi sitten.

Nyt kun valitustie on kuljettu loppuun, 2015 tehty päätös osuuskunnan toiminta-alueen vahvistamisesta saa viimein lainvoiman.

Hintakapinaan nousseiden asukkaiden kannalta tämä ei tarkoita automaattista ja välitöntä rahanmenoa.

Nykyisen lainsäädännön perusteella liittymispakko Jääsken vesi- ja jätevesiosuuskuntaan realisoituu vanhan kiinteistön osalta rakennuslupaa haettaessa esimerkiksi laajempaa peruskorjausta varten. Tässä yhteydessä tulee hoitaa myös vesihuolto kuntoon.

Liittymispakkoon voi hakea tietyin edellytyksin vapautusta. Asiasta päättää ympäristöviranomainen. Pelkästään korkea hinta ei kelpaa kuitenkaan syyksi.