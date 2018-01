Ennakkoäänestys alkoi vilkkaasti — Lappeenrannan Prismassa yli kymmenen metrin jono heti aamusta Mika Strandèn Vesa Evolahti oli ensimmäisten joukossa äänestämäss Lappeenrannan Prismassa. Ennakkoäänestys alkoi koko maassa kello yhdeksän.

Presidentinvaalien ennakkoäänestys Etelä-Karjalassa alkoi vilkkaasti. Esimerkiksi Lappeenrannan Prismassa muodostui jono äänestyspaikalle jo ennen äänestyksen alkua ja kello yhdeksän jälkeen verho äänestyskoppien edessä heilui kiitettävää tahtia.

— Tämä on ollut heti alusta lähtien vilkasta, väkeä on käynyt, kertoi vaalivirkailija Jaana Pursiainen.

Ensimmäisten joukossa oli Vesa Evolahti, 77. Hän ei ollut ensimmäistä kertaa pappia kyydissä.

— Kekkosta en aikoinaan päässyt äänestämään, kun olin armeijassa. Muuten olen aina käynyt.

Evolahti on seurannut vaalikampanjaa tarkasti, mutta suuria yllätyksiä ei eteen ole tullut.

— Samanlaista tämä on kuin aina. Poliitikkojen valehteluun on jo tottunut, hän sanoo pilke silmäkulmassaan ja nauraa päälle.

Ensimmäisen tunnin aikana Lappeenrannassa ääntään käytti 249 henkilöä. Äänestysprosentti oli 0,4. Imatralla ensimmäisen tunnin aikana äänestäjiä oli 236 ja äänestysprosentti oli 1,1.

Koko maassa ensimmäisen tunnin äänestysprosentti oli 0,4.