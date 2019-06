Lappeenrannan Pride-kulkue lähtee tänään kello 13 kaupungintalon edustalta — Tapahtumaan odotetaan osallistujia myös Lappeenrannan ulkopuolelta

Lappeenrannan ensimmäinen Pride-kulkue järjestetään tänään lauantaina.

Lappeenranta Pride ry:n puheenjohtaja Christina Nenonen kertoo, että tapahtumaan odotetaan noin 500 osallistujaa. Määrä on arvioitu aiemmin Kouvolassa järjestetyn Priden kävijämäärän perusteella.

— Vaikea on sanoa, mikä verran porukkaa on tulossa. Olemme ainakin saaneet paljon viestejä ihmisiltä, että he aikovat osallistua tapahtumaan. Säänkin pitäisi huomenna olla aika hyvä.

Tapahtumaan odotetaan osallistujia myös Lappeenrannan ulkopuolelta. Nenosen mukaan Setan nuorisotoimikunnan väkeä on tulossa ympäri maata. Lisäksi ainakin Imatralta tiedetään saapuvan ihmisiä Pride-tapahtumaan.

Lappeenrannan kaupunki osallistuu tapahtumaan järjestämällä kaupungintalolla sateenkaariliputuksen. Liputus järjestetään kello 10-14.

Aamupäivällä Lappeen seurakunta järjestää Lappeen Marian kirkossa viikkomessun Pride-viikon osallistujille kello 11.

Pride-kulkue lähtee kaupungintalon edestä kello 13. Kulkue marssii Kirkkokatua pitkin Kasinonpuistoon. Kulkueen jälkeen LPR Pride ry järjestää piknikin Kasinonpuistossa. Piknik kestää kello 17 saakka.

Kolmelta Kasinonpuistossa esiintyy HighlightDanceCrew.

Lisäksi Kulttuuritila Nuijamiehessä järjestetään illalla kello 20 Pride night party, jossa esiintyy Drag Queen Xenia ja tanssiryhmä Afrodisiac ja DJ. Tapahtuma on K18 ja liput 10 euroa.