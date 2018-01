Imatran keskusaseman vandalismi jatkuu hurjana — "Kesällä meillä oli graffitiongelmaa, ja nyt enemmänkin paikkojen hajottamista" Kaisa Beltran Keskusasema on ilkivallan tekijöiden vakiokohde.

Tihutöiden tekijät eivät jätä Imatran keskusasemarakennuksen kiinteistöä rauhaan. Kohde joutui vahingonteon kohteeksi viimeksi viikonloppuna, kun Kelan välikön lasioven havaittiin olevan pirstaleina kymmenen aikaan sunnuntai-illalla.

Isännöitsijä Anu Raikaslehto toteaa ilkivallan olevan viikottaista.

— Kesällä meillä oli graffitiongelmaa, ja nyt enemmänkin paikkojen hajottamista.

Kasvot kameranauhalla

Asemalla on useita valvontakameroita, mutta joka nurkkaan ne eivät yllä. Vaikka kameranauhalle on tallennettu rikosten tekijöiden kasvojakin, ovat he usein nuoria ja poliisille toistaiseksi tuntemattomia.

— Kameravalvontaa pitäisi lisätä, mutta tällä hetkellä resurssit eivät vain riitä.

Vartiointiliike käy paikalla viisi kertaa päivässä, vaihdellen käyntiaikojaan.

—Paras ratkaisu olisi että paikalla olisi jatkuvasti joku. Siihen ei kuitenkaan ole varaa.

Viimeisin aseman liike sulkee yhdeksältä illalla. Sen jälkeen asema on vapaata riistaa polkupyörillään saapuville nuorisojoukoille.

Millään ei väliä

Raikaslehdon mukaan sisätiloissa on ollut nyt rauhallisempaa, tihutöiden painottuessa ulkosalle. Viime maaliskuussa hissiä potkittiin ja sen painonapit hajotettiin käyttökelvottomiksi. Kesällä kohteensa olivat yleisö-wc:t, joihin jouduttiin lopulta asentamaan maksulliset lukitussysteemit. Kesällä vartijat saivat vandaalit myös rysän päältä kiinni.

Raikaslehto ihmettelee minkä takia lapset yleensäkään ovat myöhän sunnuntai-iltana liikenteessä. Nuorisolla ei ole kotiintuloaikoja, eikä millään ole mitään väliä.

— Nykyään vanhemmat eivät valvo, luotetaan vaan että kännykällä saa kiinni, mutta ei tiedetä mitä jälkikasvu tekee. Toisaalta nuorisolla ei myöskään ole paikkaa olla, Raikaslehto harmittelee.