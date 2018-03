Inkerinsuomalaisen Jalmari Tatin pitkä vaellus alkoi Leningradista ja vei Siperiaan ja Petroskoihin — Hän pääsi 11 vuotta sitten haaveidensa maahan ja Lappeenrantaan Elämä on vienyt professori Jalmari Tatin piiritetystä Leningradista Siperiaan hevosmieheksi savotoille ja lääkärinopintoihin Irkutskiin ja 52 vuodeksi Petroskoihin kirurgin töihin. Mika Strandén Jalmari Tatti on säveltänyt ja sanoittanut useita lauluja Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi. Lauluja syntyy edelleen.

90-vuotias professori Jalmari Tatti viettää eläkepäiviään luvatussa maassa. Hän on vuodesta 2007 lähtien asunut Suomessa ja Lappeenrannan keskustassa. Muutto Petroskoista Suomeen 11 vuotta sitten oli inkerinsuomalaiselle Tatille pitkäaikaisen haaveen täyttymys.

Ennen kuin pääsy onnistui, hän joutui tekemään pitkän matkan: Pohjois-Inkeristä rauhan ja sodan Leningradiin ja sieltä 12 vuodeksi Siperiaan. Tämän jälkeen elämä vei hänet Petroskoihin 52 vuodeksi.

— Olen kiitollinen presidentti Mauno Koivistolle, kun hän puheessaan rinnasti inkerinsuomalaiset paluumuuttajiin ja me saimme muuttaa Suomeen. Suomi on ollut minulle aina kuin Kaanaan maa.

Koti odotti Lappeenrannassa paluumuuttajia

Jalmari Tatti olisi vaimonsa kanssa halunnut tulla Suomeen jo aiemmin, mutta paluumuuttajien jono oli pitkä. He joutuivat jonon hännille, kun Petroskoista muuttolupaa hakeneet siirrettiin Pietarin jonon jatkoksi.

Tytär ja poika pääsivät Suomeen huomattavasti aiemmin. Lapset järjestivät asuntoasiat kuntoon vanhemmille ja ostivat kolmion vastarakennetusta kerrostalosta.

— Lapset ostivat asunnon velaksi, mutta velat on jo maksettu pois.

Elämänhistoria on läsnä kodin sisustuksessa, itse tehdyissä taideteoksissa sekä työhuoneen yksityiskohdissa. Runoja ja lauluja syntyy, sillä piano on jatkuvassa käytössä.

Tatti käy ahkerasti kirkossa, sillä usko on kantanut läpi elämän. Kirkko kuului lapsuuteen Leningradissa kiinteästi siihen asti, kunnes kirkot suljettiin.

Sakkolasta tulevan Pietarin maille

Työhuoneen seinältä löytyy Inkerinmaan kartta sekä rullattuna Irkutskin alueen kartta, jonka alareunassa näkyy Baikal-järvi. Karttoja tarvitaan, kun Jalmari Tatti selittää vieraalle elämänvaiheitaan ja historiaansa.

Työpöydällä on hänen yksi työn jälkensä, monisatasivuinen Tatin sukukirja. Se alkaa 1600-luvun lopulta, kun Tatin esi-isä muutti Sakkolasta nykyisen Pietarin tienoille, joka kuului silloin Ruotsiin.

Pietari Suuri valloitti Inkerinmaan Venäjälle ja alkoi rakentaa Pietaria 1700-luvun alussa. Esi-isä joutui etsimään uuden asuinpaikan, kun ei halunnut osallistua Pietarin rakennustöihin.

Leningradista Siperiaan

Muutot pakon edessä tai vapaaehtoisesti ovat kuuluneet myös Jalmari Tatin elämään. Nelivuotiaana hän joutui muuttamaan Papusiin kylän kodistaan Leningradiin. Kaupungissa hän eli rauhan ja piirityksen vuosia, mutta vuonna 1942 tuli komento Siperiaan.

Matka Leningradista alkoi laivalla ja jatkui kuukauden härkävaunuissa kohti Taishekin kaupunkia, joka sijaitsee Irkutskin alueen länsirajalla.

Mika Strandén Jalmari Tatin työhuone on läpileikkaus hänen monivaiheisesta elämästään.

Siperiassa elämään kuului koulunkäyntiä ja hevosmiehen työtä savotoilla 75 kilometrin päässä kotoa. Koulussa häntä kehotettiin hakeutumaan radio- ja tutka-alan korkeakoulutukseen. Hän pyrki muttei päässyt, koska oli suomalainen.

— Setä neuvoi, että kannattaa opiskella lääkäriksi, koska lääkäreitä tarvitaan sodan ja rauhan aikana sekä kaupungeissa ja kylissä. Noudatin neuvoa, enkä ole katunut. Myös lapset lukivat lääkäreiksi.

Hän suoritti lääkärin opintojaan Irkutskissa ja tapasi puolalais-liettualaista syntyperää olevan vaimonsa, joka myös opiskeli lääkäriksi.

Lääkäripariskunta Petroskoihin

Jalmari Tatti olisi halunnut palata Leningradiin, mutta muuttolupaa ei tullut. Nuoripari muutti vuonna 1955 Petroskoihin. Aluksi Petroskoista luvattiin lääkärin virkoja, mutta ne olikin täytetty. Lääkärin virka löytyi Segezhan (Sekee) kaupungista, Petroskoista pohjoiseen.

Kirurgiksi erikoistunut Tatti väitteli kiitettävin arvosanoin, sai diplomin sekä Petroskoin yliopiston lääketieteen ja kirurgian professorin arvon.

Kertomukset ruokkivat haavetta

Jalmari Tatti tiesi, millaista Suomessa on. Isoäiti oli ennen ensimmäistä maailmansotaa käynyt Helsingissä. Isä oli ollut Suomessa neljä vuotta, vuosina 1918—1922, joten hän oli kuullut paljon tarinoita. Isä oli ollut Kotkassa palomiehenä ja samaa työtä hän teki, kun palasi Neuvostoliittoon.

Isän nuorempi veli loikkasi Suomeen vuonna 1930. Kun Tatti asui Petroskoissa, hän sai muutaman kerran paketin sedältään. Setä kutsui hänet useita kertoja vierailemaan Suomessa, mutta lupaa ei tullut.

Hän sai luvan vierailla sairastuneen setänsä luona Helsingissä vasta vuonna 1971, jolloin vierailu kesti kuukauden. Vähäistä myöhemmin setä kuoli.

Mika Strandén Piano on keskeisellä paikalla hänen Lappeenrannan-kodissaan. Kun vaimo oli vielä terve, he kävivät hiihtämässä ja ihmettelivät valmiiksi ajettuja latuja.

Keksintöjä ja musiikkia

Jalmari Tatilla on ollut monta kiinnostuksen kohdetta. Hän on tehnyt kymmeniä keksintöjä Petroskoin-vuosinaan.

Kun lapset menivät musiikkiopistoon, kiinnostui isäkin musiikista. Hän on myös kääntänyt neljä, vuosien 1937—38 Stalinin vainoja käsittelevää kirjaa. Ne on kirjoitettu perestroikan aikana.

Tatti viihtyy Lappeenrannassa, mutta yksinäisyys vaivaa. Uusiin ihmisiin tutustuminen on osoittautunut vaikeaksi. Vaimo on joutunut hoitokotiin, sillä hän on sairastanut vuosia Alzheimerin tautia. Poika kuoli kaksi vuotta siten. Tytär asuu kaupungissa ja pitää yhteyttä. Yhdessä he käyvät vaimoa tapaamassa.

Jalmari Tatti

Eläkkeellä oleva Petroskoin yliopiston lääketieteen ja kirurgian professori.

Syntyi vuonna 1927 Papusiin kylässä, Rääpyvän pitäjässä Pohjois-Inkerissä.

Asunut Leningradissa, Taishekissa, Irkutskissa ja Petroskoissa.

Teki Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi 175 suomalaista laulua -kirjan säveltämistään ja sanoittamistaan lauluista.

Musiikki muutti Jalmari Tatin mukana Petroskoista Lappeenrantaan

Mistä innostuit viimeksi?

Laulujen säveltämisestä ja sanoittamisesta ja nimenomaan suomen kielellä. Lapset kävivät Petroskoissa musiikkiopistoa, ja heidän kauttaan innostuin itsekin musiikista. Aloin säveltää korvakuulolta ja sanoittaa sävellyksiäni. Hankimme kotiin pianon, jonka toimme myös Suomeen.

Kehen haluaisit tutustua?

Kaikkiin mukaviin ihmisiin, joiden kanssa pääsisi keskustelemaan.

Mikä ongelma maailmassa pitäisi ratkaista?

Olen elänyt vuoden piiritetyssä Leningradissa pommien, ammusten, nälän, kylmyyden ja pimeän keskellä, joten toivon, ettei maailmassa olisi sotia.

Mikä hävetti viimeksi?

Yleensä olen tasainen ihminen. En muista viime ajoilta mitään yksittäistä asiaa.

Mitä mietit saunassa?

En ole erityisemmin miettinyt mitään. Sauna on peseytymispaikka. Kun olen aikani kuumassa löylyssä, ajatuksena on, että sieltä pitää päästä pois.