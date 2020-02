RUK:n kurssin päättäjäiset ja paraati nähdään suorana lähetyksenä nettisivuillamme perjantaina

Nettisivuillamme nähdään perjantaina suora lähetys Haminasta, missä reserviupseerikurssi 255 juhlii päättäjäisiään. Loistoksi nimetyllä kurssilla on koulutettu noin 600 upseerioppilasta eri puolilta Suomea.



— Kehitämme koko ajan sisältöjämme ja kokeilemme uudenlaisia esitystapoja. Olemme huomanneet, että lukijoita kiinnostavat suorat videolähetykset suurista tapahtumista. Tällainen on esimerkiksi RUK:n päätösjuhla ja paraati. Video näyttää tapahtuman sellaisenaan. Se on videon voima tällaisissa tilanteissa, Kaakon Viestinnän sisältöjohtaja Pekka Lakka perustelee.



Kello 11.55 alkaen on luvassa päätösjuhla, jonka ohjelmaan sisältyy muun muassa kurssin upseerioppilaiden nimittäminen upseerikokelaiksi, kunniamiekan luovuttaminen kurssin priimukselle sekä priimuksen puhe.



Kello 14.25 vuorossa on paraatikatselmus sekä ohimarssi.



Monikameratuotantona toteutettava lähetys on kaikkien tilaajiemme katsottavissa sekä suorana että myös tallenteena jälkikäteen. Digitunnukset sisältyvät kaikkiin tilauksiimme.

Alla tallenne kurssi 255:n ruusurynnäköstä sekä tallenne viime syksynä nähdystä kurssi 254:n paraatista.