Talvi-illan hämärä. Mukava sohvannurkka. Vieressä teekuppi ja kädessä kilisevät puikot.

Mikäs sen rauhoittavampaa ja meditatiivisempaa?

Käsityön ystävät tietävät, että neulominen tai virkkaaminen sopii varsinkin talveen. Niinpä Kaakkois-Suomen käsityöläiset jatkaa maaliskuussa kaikille käsityön tekijöille suunnattua näyttelyiden sarjaansa. Tällä kertaa näyttelyyn toivotaan eri tekniikoilla valmistettuja pipoja ja myssyjä.

Edellinen yleisölle avoin näyttely järjestettiin viime vuonna, jolloin kansaa kutsuttiin tekemään patalappuja. Niitä tulikin – kolme kertaa enemmän kuin mahtui esille.

Lapasesta oli lähteä myös kymmenen vuoden takainen Lapasesta-näyttely, jonne kerättiin käsin tehtyjä käsinepareja. Näytillä oli tuolloin 70 lapaset.

Sukkana-näyttely sitä ennen esitteli yli 120 paria toinen toistaan komeampia sukkia ja vuoden 2017 puuteema taidonnäytteitä koruista soittimiin ja tarve-esineisiin.

Taidekäsityöläiset pidättää nytkin itsellään oikeuden päättää, mitkä pipot ja myssyt pääsevät näyttelyyn asti.

– Veikkaisin, että ainakin parisataa pipoa ja myssyä saadaan, povaa Kaakkois-Suomen taidekäsityöläisten puheenjohtaja Tarja Talonpoika.

Mika Strandén Tarja Talonpoika toivoo värikästä piponäyttelyä. Talonpojan äidiltä saadussa siilipipossa on vähän väriä, mutta paljon luonnetta.

Oiva resepti stressintorujuntaan

Kukin osallistuja voi tarjota näyttelyyn 1–5 pipoa tai myssyä. Vaikka omat tuotokset eivät pääsisikään esille, niiden tekeminen kannattaa silti, Talonpoika vakuuttaa.

– Käsillä tekeminen on suorassa yhteydessä muistamiseen ja aivotoimintaan.

Talonpoika opettaa Saimaan ammattiopistossa taideteollisuusalan ammattitutkintoa. Hän kertoo, että siellä suosittu käytäntö on, että opiskelijat voivat teoriatunneillakin neuloa tai virkata, jos se auttaa keskittymään, kuuntelemaan ja muistamaan. Monia auttaa.

Muutakin iloa käsillä väkertämisestä voi olla. Talonpoika viittaa näkemyksiin, joiden mukaan lääkäreiden pitäisi määrätä masentuneille tai ahdistuneille hoidoksi metsään menoa.

– Näyttöä on myös siitä, että käsityön tekeminen kaksi kertaa viikossa helpottaa stressiä ja ahdistusta.

Itse Tarja Talonpoika sanoo varsinkin virkkaavansa. Eniten yksinkertaista pylväsmallia, esimerkiksi junamatkoilla.

Käsillä tekeminen on suorassa yhteydessä muistamiseen ja aivotoimintaan. — Tarja Talonpoika

– Ketjusilmukkaa ja kolmoispylvästä. Rutiinonomaista ja tylsää, mutta tietyllä tavalla meditatiivista. Samalla asiat järjestyvät päässä.

Myös mieli rauhoittuu, ja sydämen syke sekä verenpaine laskevat. Tutkittu juttu sekin.

Mika Strandén Pitkä pylväs ja ketjusilmukoita on äärimmäisen yksinkertainen, mutta rentouttava tapa virkata kaulahuiveja. Käsillä tekeminen käy meditaatiosta. Ajatukset järjestyvät ja mieli lepää.

Itsetuntoa osaamisesta

Käsillä tekeminen voisi auttaa monia huonosti voivia nuoriakin. Ammattikorkeakoulu Laureassa on juuri valmistunut opinnäytetyö, jossa käsityön todettiin auttaneen syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

– Nämä rohkaistuivat, saivat itsetuntoa ja oppivat toimimaan ryhmässä. Tosin paljon riippuu ohjaajasta.

Nuorten kädentaidot ovat kuitenkin heikentyneet vielä viimeisen kymmenkin vuoden aikana. Talonpoika on huomannut tämän myös käsityöalalle hakeutuvista.

– Taito ei enää luontevasti siirry sukupolvelta toiselle, ja peruskoulun opetussuunnitelmat ovat erilaisia kuin ennen. Kaikki käsillä tekeminen jää vähemmälle kuin ennen, kirjoittaminenkin.

Kaikesta tästä huolimatta tai ehkä juuri tämän vuoksi käsityö on kuitenkin viime vuodet elänyt vahvaa uutta tulemista. Perinnelajista on tullut trendilaji. Käsityökahviloita perustetaan, ja verkko on pullollaan käsityöohjeita.

Tähänkin Talonpojalla on heittää tutkimustieto.

– On tutkittu, että 67 prosenttia suomalaisista harrastaa jossain muodossa käsityötä.

Alalle ammatikseen hakijoiden määrissä on ollut notkahduksia, mutta pitkän ajan trendi on ollut nouseva.

Mika Strandén Tarja Talonpoika uskoo, että kenelläkään ei ole peukalo täysin keskellä kämmentä, vaan kaikki ovat hyviä jossain käsityön lajissa. Paljon on kiinni siitä, mihin ihmistä rohkaistaan.

Tuote ja sivutuote

Pipot ja myssyt ratsastavat käsityötrendin aallonharjalla. Pipo ei enää pitkään aikaan ole ollut vain talvea vastaan lämpöä tuova vaate, vaan tyylipukine, jolla on käyttöä läpi vuoden ja vuorokauden.

Neulominen ja virkkaaminen ovat tätä päivää myös siksi, että molemmat ovat varsin ekologisia harrasteita. Kangasjämiä ei tule, ja jos lankoja jää, ne on helppo upottaa seuraavaan patalappuun tai kaulahuiviin.

Suotava villitys käsityöt ovat siksikin, että suomalaiset vanhenevat. Neule- ja virkkuuohjeiden seuraaminen on hyvää muisti- ja keskittymisongelmien ehkäisyä.

– Käsitöissä tuote ei ole vain se tuote mikä tulee, vaan myös hyvä olo, Talonpoika tiivistää.