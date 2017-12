Missä he ovat nyt? Selvitimme, mitä kolmelle uudenvuoden vauvalle kuuluu Vuoden ensimmäisistä syntyneistä vauvoista on tehty useana vuonna juttuja Etelä-Saimaaseen. Kai Skyttä Juuse Ylärakkola katselee kirjaa isänsä Panu Ylärakkolan kanssa.

Vanhemmat toivovat Juusen tekevän hyviä valintoja



Juuse Ylärakkola

1.1.2016 Lappeenranta

Tämä on rikki, melkein kaksivuotias Juuse Ylärakkola sanoo.

Hän katsoo Myyrän auto -kirjasta kuvaa, jossa auto on korjaamolla ja nostettu nosturilla ilmaan.

Myyrän autokirjassa yhdistyy kaksi Juusen lempiasiaa: autot ja kirjat.

Usein Juuse nukkuu musta Jackson Myrsky -pikkuauto kädessään, isä Panu Ylärakkola kertoo.



Juuse pitää myös Pekka Töpöhäntä -kirjoista, tanssimisesta, astianpesukoneen tyhjentämisestä sekä ulkona leikkimisestä, äiti Mia Renlund luettelee.

Kai Skyttä Juuse Ylärakkola päivän ikäisenä isänsä Panu Ylärakkolan sylissä.

Renlund ja Ylärakkola kertovat, että lapsen syntymä on muuttanut suuresti heidän elämäänsä.

— Lapsen ehdoilla mennään. Ensin katsotaan hänen tarpeitaan ja sitten mietitään omia tarpeita, Renlund sanoo.

Renlund palasi töihin kesällä, jolloin Ylärakkola jäi poikansa kanssa kotiin pariksi kuukaudeksi. Syksyllä Juuse meni päiväkotiin.

— Syksy on ollut rankka, kun on pitänyt sovittaa yhteen työt ja päiväkodin aloitus ja kaikki.

Pojan hoitopäivien pituudet vaihtelevat, sillä molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä. Renlund työskentelee lähihoitajana ja Ylärakkola myyjänä.

Vanhempien mukaan Juuse on sekä herkkä että kova menemään. Kävelemään Juuse oppi alle vuoden ikäisenä.

— Kävimme muskarissa, ja siellä näkyi, että Juuse on aluksi tarkkailija. Siellä hän ei mennyt ensimmäisten joukossa hakemaan soitinta. Häntä sai rohkaista ja kannustaa. Hän on hitaasti lämpenevä, Renlund kertoo, ja Ylärakkola jatkaa:

— Kuin diesel-auto talvella.

Varsinaisia harrastuksia Juusella ei vielä ole. Mia Renlund kertoo, että Juuse on käynyt kerran katsomassa SaiPan peliä ja jääkiekkojoukkueen perhepäivässä.

Hänelle on myös ostettu luistimet, mutta niitä ei ole vielä kokeiltu, Ylärakkola sanoo.

Vanhemmat toivovat Juusen löytävän häntä itseään kiinnostavan alan.

— Toivon, että hän tekee viisaita valintoja. Hän saa tehdä itse valintansa, Ylärakkola sanoo.

— Toivon, että hänellä olisi kavereita ja hyvät käytöstavat, Renlund toteaa.

Milleniumvauvasta tulee autokorjaaja

Risto Hämäläinen Samppa Kiljunen toivoo, että hänellä olisi aina töitä. Lattialla kävelee Essi-kissa.

Samppa Kiljunen

1.1.2000 Suomenniemi

Samppa Kiljunen opiskelee ammattikoulussa autoasentajaksi. Se oli ainoa ala, joka kiinnosti minua, Kiljunen kertoo.

Hän valmistuu Etelä-Savon ammattiopistosta vuoden päästä.

— Opiskelu on ollut mukavaa, ja olen viihtynyt.

Pian 18-vuotta täyttävällä Kiljusella on jo auto: sininen BMW vuosimallia 1996. Autokouluun hän ei ole vielä ehtinyt.

Kun Kiljunen syntyi, Suomenniemi oli vielä Etelä-Karjalaa. Mutta vuoden 2013 alussa kunta liittyi Mikkeliin ja Etelä-Savoon.

Kuntaliitoksen vuoksi Kiljunen kävi yläkoulun Ristiinassa, kun aiemmin yläkoululaiset olivat koulussa Savitaipaleella.

— Suomenniemi on mukava, pieni kylä, jossa kaikki ovat tuttuja. Kun olin pieni, lapsia oli aika paljon. Nykyään ihmiset muuttavat pois pieniltä kyliltä, itsekin olen muuttanut pois.

Viime kesänä Kiljunen muutti tyttöystävänsä Elina Laitisen luokse Ristiinaan, mutta hän pitää silti itseään suomenniemeläisenä.

Isot kaupungit eivät Kiljusta kiinnosta, vaan hän olettaa vielä joskus muuttavansa takaisin Suomenniemelle.

Jääkiekkoa Kiljunen on pelannut lapsesta saakka.

Samppa Kiljusen kotialbumi Samppa Kiljunen vauvana.

— Ennen pelasin Jukureissa. Nyt olen pari vuotta pelannut Mikkelissä harrasteliigassa HC Hämminki-joukkueessa.

Kiljunen on hyökkääjä, mutta jos puolustajista on pulaa, hän siirtyy pakiksi. Joukkueella ei ole harjoituksia, mutta peli on kerran viikossa. Jääkiekon pariin Kiljunen meni perheensä mukana.

— Veli on pelannut jääkiekkoa, tutut ovat liittyneet jääkiekkoon, ja vanhemmat ovat olleet mukana SuomUn eli Suomenniemen urheilijoiden toiminnassa.

Tulevaisuudelta Kiljunen toivoo työtä.

— Että minulla olisi aina töitä, eikä tarvitsisi olla ilman. Se olisi mukavaa.

Hän on joskus miettinyt oman yrityksen perustamista, mutta ei ole vielä päättänyt asiasta.

Kiljunen arvelee, että joskus tulevaisuudessa hänellä on oma perhe.

— Kai niitä lapsiakin joskus saattaa tulla.

Maalaistalon kasvatti oppi kaupungin tavoille

Mika Strandén Pyry Peräkylä ja kääpiosnautseri Werneri ovat molemmat syntyneet 1. tammikuuta.

Pyry Peräkylä

1.1.1997 Joutseno

Pyry Peräkylä on keskimmäinen kolmesta lapsesta. Hänellä on isosisko Emma ja pikkuveli Panu.

— Pyry on meistä rauhallisin, Panu Peräkylä sanoo.

— Pyry on ollut meistä helpoin, Emma Peräkylä jatkaa.

Isä Jyrki Peräkylä vahvistaa, että Pyry oli vanhempien näkökulmasta helppo lapsi.

— Muistatko Pyry mikä oli lempiharrastuksesi pienenä? Jyrki Peräkylä kysyy ja vastaa, että alakouluikäisenä Pyry piti piirtämisestä.

Hän piirsi A4-paperille osan esimerkiksi hirviöstä ja jatkoi piirtämistä seuraavalle liuskalle. Kun paperit liimattiin yhteen, kokonaisuus saattoi olla parin metrin mittainen.

Kun Pyry Peräkylä oli kahdeksanvuotias, perheeseen tuli kultainennoutaja Elmo.

— Pääsin eläinten hoitamisen makuun.

Koiravanhus jouduttiin lopettamaan viime kesänä. Nyt Peräkylän lapsuudenkodissa Joutsenon Karjalaisenkylässä on kaksi koiraa. Pian neljä vuotta täyttävä kääpiösnautseri Werneri ja mittelspitz Sulo tai Sutki, joka on vielä pentu.

Syksyllä Peräkylä aloitti opiskelun Pohjois-Karjalan ammattiopistossa Joensuussa. Hänestä tulee kirvesmies.

— Olen tykännyt rakentaa pienestä lähtien. Kun meille rakennettiin uutta varastoa, tajusin, että tämä on kivaa ja tätä voisi tehdä työkseen.

Tammikuussa Peräkylä menee töihin kerrostalotyömaalle Joensuussa. Työssä oppiminen on osa opintoja.

Hän luottaa, että rakennusalalla riittää töitä myös tulevaisuudessa.

— En osaa vielä olla huolissani mistään.

Pyry Peräkylä kertoo oppineensa pienestä pitäen tekemään ruumiillista työtä. Peräkylä on ollut auttamassa maatilan töissä ja esimerkiksi kuskina peltotöissä.

— Meillä ei ole ollut mitään viikkorahoja. Jos rahaa on saanut, eikä se ole ollut lahja, on pitänyt tehdä töitä.

Kaupungin vilskeeseen maalaistalon kasvatti tottui muutamassa viikossa.

— Alkuun tuntui keljulta, kun siellä oli paljon hulinaa.

Suurin osa kavereista on kuitenkin edelleen Joutsenossa.

— Kun valmistun, muutan ehkä tänne Lappeenrannan, Joutsenon tai Imatran alueelle. Teen kolme neljä vuotta töitä, ja jos intoa vielä riittää, lähden opiskelemaan rakennusmestariksi.