Etelä-Karjalan yritykset hakeneet ely-keskusten koronarahaa kehittämistoimenpiteisiin ja tilanneanalyyseihin 5,46 miljoonalla eurolla

Hakemusten määrä on kääntynyt laskuun ja hakemusjonoja on päästy purkamaan.

Etelä-Karjalan yritykset ovat hakeneet ely-keskusten koronarahoitusta useilla miljoonilla euroilla.

Ely-keskusten torstaina julkaiseman tiedotteen mukaan Etelä-Karjalan yritykset ovat hakeneet kehittämistoimenpiteisiin avustuksia 3,36 miljoonalla eurolla ja tilanneanalyysien tekoon 2,1 miljoonalla eurolla.

Koko maassa yritykset ovat hakeneet koronarahaa 339 miljoonalla eurolla.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa on tehty koronarahapäätöksiä valtakunnallisesti jo 18,2 miljoonalla eurolla.

Vireillä olevien hakemusten määrä on kääntynyt laskuun ja hakemusjonoja on päästy purkamaan. Hakemuksia on saapunut eniten ravitsemisalalta ja vähittäiskaupan alalta. Hakemuksia on tullut kaikilta aloilta yhteensä 13 097 kappaletta ja tukea on haettu noin 339 miljoonalla eurolla.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Lisää väkeä hakemusten käsittelyyn

Käsittelyaikojen nopeuttamiseksi ely-keskukset ovat kouluttaneet henkilöstään muista tehtävistä päätöksentekoon.

– Hakemusten sisällöt ovat olleet pääosin laadukkaita vähentäen merkittävästi lisäselvitystarpeita. Hakemusten joukossa on ollut vain varsin vähäinen määrä kunnille kuuluvia yksinyrittäjien hakemuksia ja joihin ELY-rahoitusta ei voida myöntää, Uudenmaan ely-keskuksen ylijohtaja Petri Knaapinen sanoo.