Etelä-Karjalassa todettiin lauantaina viisi uutta koronatapausta – Tartunnat Lappeenrannassa ja Imatralla

Etelä-Karjalassa todettiin lauantaina 28. marraskuuta yhteensä viisi uutta koronatartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n seurannan mukaan tartuntoja todettiin Lappeenrannassa kaksi ja Imatralla kolme.

Lappeenrannassa on todettu nyt koko epidemian aikana yhteensä 85 koronatapausta. Imatralla tapauksia on 25 kappaletta. Muissa kunnissa luvut pysyivät ennallaan. Luumäellä tapauksia on todettu kuusi sekä Taipalsaarella, Savitaipaleella ja Parikkalassa viisi. Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalassa edelleen perustasolla.

Koko maassa todettiin lauantaina 541 uutta tartuntaa.

Etelä-Karjalassa on lauantaista 28. marraskuuta alkaen voimassa vahva ja laaja kasvomaskisuositus, joka koskee kaikkia julkisia sisätiloja, joihin kuuluvat esimerkiksi kaupat, ostoskeskukset, pankit, kirjastot, kirkot ja kulttuurilaitokset.

Kasvomaskisuositus koskee myös joukkoliikennettä, tapahtumia, yleisötilaisuuksia, sisätiloissa tapahtuvia harrastuksia ja muuta vapaa-ajanviettoa sekä yksityisjuhlia (häät, isot syntymäpäivät, valmistujaiset jne.).