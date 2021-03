Imatran Immolassa opetetaan kouluttamaan koiria ilman piikkipantoja tai sähköä – Raja- ja merivartiokoulun koiratoiminnan opettaja Harri Ylä-Kotolan on vaikeaa katsoa vanhoja koulutusvideoita

Muutos on mahdollinen, todisti myös 7-vuotias Jaska-koira, mutta pisti ohjaajansa koulutustaidot koetukselle.

Jaska, 7 vuotta, on testin edessä.

Sen isäntä, raja- ja merivartiokoulun koiratoiminnan opettaja Harri Ylä-Kotola on tuonut harjoituskentälle autonrenkaan. Ensin Jaskan pitäisi nousta renkaalle ja sitten toiselle niin, että etujalat ovat ensimmäisellä, takajalat toisella renkaalla.

Harjoitus on Jaskalle uusi, mutta sen ei pitäisi olla ongelma, sillä Jaska on oppinut oppimaan.

Eikä olekaan. Jaska hyppää kuljetusvaunustaan, luo tuskin havaittavan katseen vieraisiin ja keskittyy sitten häntä heiluen isäntäänsä ja tehtävään.

Vartin päästä Ylä-Kotolan namijemma on vähän huvennut, mutta Jaska seisoo renkailla halutussa asennossa.

Jaska eli Zack vom Heustadlwasser on rajakoira ja antanut juuri näytöksen siitä, mihin perustuu rajakoirien koulutus nykyisin.

Kai Skyttä Suurin palkkio ohjaajalle on koiran katse, kun siitä huomaa, että ohjaaja on sen mielestä tajunnut jujun, Harri Ylä-Kotola sanoo.

Rajalla ja suojelukoiraharrastajilla samoja rotuja

Vanhat, koirien rankaisuun perustuvat koulutusmenetelmät nousivat julkisuuteen, kun Yle viime viikolla julkaisi eläinsuojeluaktivistien salaa kuvaamia videoita suojelukoiraharrastajien harjoituksista.

Suojelukoiraharrastajat kouluttavat koiriaan pitkälti samoihin asioihin kuin osa rajakoiristakin koulutetaan, eli vartiointiin ja voimankäyttöön.

Rajalla ja suojelukoiraharrastajilla ovat käytössä myös samat rodut, yleisimpinä saksanpaimenkoira ja belgianpaimenkoira malinois. Sellainen on Jaskakin.

Videoilla näkyy, miten harrastajien harjoituksissa yhä käytetään piikki- ja sähköpantoja ja miten koiria lyödään, kuristetaan ja roikotetaan.

Rajakoirien koulutuksessa väkivallan hyväksyvästä koulutustavasta luovuttiin kymmenisen vuotta sitten.

Uutta oppia haettiin Euroopasta

Muutos alkoi, kun raja- ja merivartiokoulun silloinen koiratoimintaupseeri Ari Raitanen osallistui Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin uusien koirankoulutusstandardien työstämiseen. Raitanen näki, että rajakoiria on mahdollista kouluttaa tehtäviinsä ilman piikkipantoja tai sähköä.

Eikä vain mahdollista. Frontexilla oli kouluttajia, jotka pystyivät omilla koirillaan parempaan kuin niin sanotuin perinteisin menetelmin koiriaan kouluttaneet.

Suomikin päätettiin siirtää rajakoirien koulutuksessa nykyaikaan. Oppia lähdettiin hakemaan heti ensimmäiseltä Frontexin järjestämältä koirakouluttajakurssilta. Nyt piikki- ja sähköpantojen käyttö on ollut rajakoirien koulutuksessa kiellettyä jo vuosia.

Osalta vanhojakin ohjaajia kuulee, että tämä on todella hyvä juttu, että vanha tapa ei aina tuntunut niin hyvältä. — Harri Ylä-Kotola

– Osalta vanhojakin ohjaajia kuulee, että tämä on todella hyvä juttu, että vanha tapa ei aina tuntunut niin hyvältä. Isoon porukkaan mahtuu tietysti monia mielipiteitä, mutta tämä on se linja, josta pidetään kiinni, Harri Ylä-Kotola sanoo.

Kai Skyttä Jaska eli belgianpaimenkoira malinois Zack vom Heustadlwasser tuli Harri Ylä-Kotolalle kahdeksanviikkoisena keväällä 2014.

Ei paluuta vanhaan

Ylä-Kotola itsekin on vanhan koulukunnan kasvatti, sillä ensimmäisen koiransa hän sai ohjattavakseen vuonna 1996.

Tuolloin Rajavartiolaitoksen koiranohjaajien peruskurssi kesti viikon. Nyt ohjaajakoulutus kestää 15 kuukautta ja sisältää viisi lähijaksoa. Muun ajan ohjaajat harjoittelevat työssään koirakoulutusvastaavan johdolla.

– Nyt kun tähän uuteen maailmaan on päässyt, ei kyllä haluaisi palata aiempaan, vaikka ikuisena oppilaana tässä itsekin ollaaan.

Ylä-Kotolalla kävi tuuri. Kun hän sai Jaskan keväällä 2014, raja- ja merivartiokoulun silloinen koiratoiminnan opettaja Juha Pasanen oli juuri valmistunut Frontexin kurssilta, ja Ylä-Kotola pääsi aloittamaan Jaskan kanssa alusta asti uusin opein.

Tuuria oli lopulta ehkä sekin, että Jaska ei ollut helppo koulutettava, vaan pisti ohjaajansa lujille.

– Se ulosmittasi ohjaajansa koulutustaidot moneen otteeseen ja totesi, että tämä ei ole vielä tietotaidoiltaan riittävällä tasolla, vaikka omaakin potentiaalia kehittymiseen, Ylä-Kotola nauraa.

Kai Skyttä Kun koira on oppinut oppimaan, se alkaa itse tarjota ohjaajalle erilaisia käyttäytymismalleja. Ohjaajan hommaa on palkita toivottu tekeminen.

Uusi lapsuus koiralle on mahdollinen

Kaksi vuotta sitten Ylä-Kotola pääsi itse Frontexin koirankouluttajakurssille. Siellä vaatimukset ovat kuitenkin niin kovat, että Ylä-Kotola huomasi, ettei hän Jaskan kanssa selviäsi niistä.

– Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin palata tekemään perusteita uudelleen alkaen niin yksinkertaisista asioista kuin esineilmaisun opettamisesta.

Jaska oli tässä vaiheessa jo viisivuotias ja oppinut monia ei toivottuja käyttäytymismalleja, Ylä-Kotola kertoo.

– Silti se pystyi oppimaan asiat uudelleen uudella tavalla. Piti vain palata perusteisiin, pilkkoa ongelmat pieniksi paloiksi ja rakentaa pohja uudelleen käyttäen parasta tietoa mitä oli. Pystyin tarjomaan sille periaatteessa uuden lapsuuden.

Vuosi sitten maaliskuussa Ylä-Kotola läpäisi Jaskan kanssa kouluttajakurssin vaativimman Master-testin.

– Kouluttaja, joka ei alkuun uskonut mahdollisuuksiimme, kiitti minua siitä, että osoitimme hänen olleen väärässä.

Koiran koulutus ilman kiellettyjä keinoja oli muuttunut teoriasta käytännöksi.

Koira tekee sen, mistä sitä on palkittu. — Harri Ylä-Kotola

– Siksi on helppo sanoa, että tämä toimii. Koira tekee sen, mistä sitä on palkittu. Jos koira saa valita, haluaako se olla stressaantunut vai ei, se valitsee aina toisen vaihtoehdon. Jos sitä vahvistetaan oikeasta käyttäytymisestä, se jättää pois ei toivotun käyttäytymisen.

Kai Skyttä Harri Ylä-Kotolan tavoitteena tässä harjoituksessa on saada Jaska ensin nousemaan ensin yhden, sitten kahden autonrenkaan päälle. Koiran käytöstä vahvistetaan ensi kerran jo siinä vaiheessa, kun se katsoo rengasta.

Kai Skyttä Jaska oivaltaa nopeasti, mitä isäntä toivoo, vaikka tassut ensin vähän lipsuvat renkaalla.

Kiinni käydessään koira saalistaa

Saksanpaimenkoira sekä belgianpaimenkoira malinois ovat sekä rajan että suojeluharrastajien suosiossa rotuominaisuuksiensa vuoksi.

– Ne ovat parhaiten motivoitavissa ruualla tai metsästyskäyttäytymistä hyödyntämällä.

Jälkimmäisestä on kyse, kun koira harjoituksessa hyökkää maalimiehen kimppuun.

Siinäkään tilanteessa koiraa kohtaan ei tarvitse käyttää väkivaltaa, jos koira on ohjaajan hallinnassa ja alusta alkaen ehdollistettu toimimaan halutulla tavalla, sanoo Ylä-Kotola.

– Kun se kuulee sanan "kiinni", kohde muuttuu koiran mielessä liikkuvaksi saaliiksi. On vanhakantainen näkemys, että koiran pitää olla vihainen purrakseen ihmistä.

Kun ohjaaja sanoo "irti", koira puolestaan tietää, että nyt tiedossa on jotain vielä hauskempaa ja hellittää otteensa.

Kai Skyttä Toinen rengas noustavaksi. Harri Ylä-Kotola kertoo, että Jaska on ulosmitannut hänen kaikki taitonsa kouluttajana. Kun Jaska oli viisivuotias, sen kanssa piti vielä kerran palata lähtöruutuun, jotta väärät toimintamallit saatiin korvattua toivotuilla.

Kai Skyttä Harjoituksen aikana koiran reaktioita on seurattava tarkasti. Rengasharjoituksessa Jaska turhautui välillä, kun se omasta mielestään teki oikein eikä saanut vahvistusta. Silloin kun koira tekee oikein, vahvistus eli palkinto on annettava juuri oikeaan aikaan.

Koulutus lähtee tarkkailusta

Ylä-Kotolalta ei tarvitse lypsää tietoja siitä, miten kaikki onnistuu. Tästä hän voisi puhua päiväkausia, niin palkitsevaa työskentely koirien kanssa on ollut.

Parhaita ovat hetket, kun koirankin silmissä välähtää helpotus.

– Palkinnon saa sillä hetkellä, kun koirasta näkee, että se huomaa, että nyt tuo äijä viimeinkin tajusi, mistä tässä on kyse. Koiran kanssa elämisestä tulee tosi hauskaa, kun oppii tietyt lainalaisuudet.

Koiran kouluttajan ei tarvitse olla psykologi. Koiria on koulutettu ilman teorioitakin, vain tarkkailemalla.

Koiran, ja minkä tahansa eläimen kanssa elämistä silti auttaa, jos tuntee Ivan Pavlovin ja B. F. Skinnerin opit ehdollistumisesta.

– Jättiläisen harteille on helppo nousta. Ne, jotka ovat raivanneet tietä, ovat näyttäneet hyvää mallia. Muutokseen on mahdollisuus, jos on halua.

Oppiminen tehokkainta positiivisin keinoin

Operantti ehdollistaminen toimii ihmiseen yhtä lailla, vaikkei sitä aina haluta myöntää. — Harri Ylä-Kotola

Periaatteessa kyse on siitä, mitä kuka tahansa koiranomistaja tekee, Ylä-Kotola sanoo.

– Koira tekee oikein ja saa makupalan, ei sen kummempaa.

Tätä kutsutaan positiiviseksi vahvistamiseksi.

Vahvistaminen voi olla myös negatiivista, jolloin tilanteesta poistetaan jotain koiran mielestä ikävää.

Negatiivisesta rankaisusta puhutaan, kun koiralta esimerkiksi evätään palkinto, jota se himoitsee. Positiivisesta rankaisusta on kyse, kun koiran käytökseen puututaan tavalla, josta se ei pidä.

– Jos kotikoira tekee jotain ei toivottua ja ihminen tarttuu sitä kaulapannasta, ja koira vähentää käyttäytymistä, se on jo saanut positiivisen rangaistuksen.

Kun Ylä-Kotolaa on aiemmin haastateltu aiheesta, hän on asetellut sanansa taiten. Silti moni on ymmärtänyt häntä väärin.

– En ole sanonut, että koulutamme vain positiivista vahvistusta käyttäen. Sanoin, että oppiminen on tehokkainta, jos koulutuksessa pystytään pysymään positiivisen vahvistamisen puolella. Tutkimus todistaa sen kiistatta.

Termit positiivinen ja negatiivinen eivät tässä tarkoita hyvää ja huonoa. Ne tarkoittavat vain, että koulutustilanteeseen joko tuodaan jotain lisää tai siitä vähennetään jotain.

Kai Skyttä Jaska, eli Zack vom Heustadlwasser on belgianpaimenkoira malinois. Rotu on motivoitavissa rajalla tarvittaviin tehtäviin muun muassa metsästyskäyttäytymistä hyödyntämällä.

Pieni pala kerrallaan

Rajan koiranohjaajakurssi teoriajaksolla asioita väännetään rautalankamallilla.

– On eri asia rallatella sujuvasti teoria ja soveltaa opittua, Ylä-Kotola huomauttaa.

Optimi olisi, että ohjaaja osaisi lukea koiran pieniäkin eleitä.

– Koira tarjoaa jotain käytöstä, se vahvistetaan ja käytös lisääntyy. Tämän kummempaa ei ole rajakoirankaan koulutus.

Vähä vähältä koiralle ehdollistetaan asia toisensa jälkeen. Kun koira oppii pienestä pitäen, että ohjaajan kanssa pääsee tekemään kaikkea kivaa, sillä rakennetaan hallintaa loppuvaiheeseenkin.

– Kun harjoitukseen lisätään sitten se maalimies, niin silloinkaan ei tarvitse mennä positiivisen rankaisun maailmaan.

Koiran kanssa elämisestä tulee tosi hauskaa, kun oppii tietyt lainalaisuudet. — Harri Ylä-Kotola

Yhtä tärkeää on opitun yleistäminen. Ympäristön ärsykkeitä on tuotava mukaan pikkuhiljaa ja toivotusta käytöksestä saatava vahvistus joka kerta, kun mukaan tulee uusi muuttuva tekijä.

Mahdollisuus muutokseen

Eläintarhassa tiikeri on opetettu antamaan tassunsa hoitoluukusta pistosta varten. Toisen maailmansodan aikaan kyyhkysiä koulutettiin ohjuksen kärkeen ohjaamaan ohjus maaliinsa.

Eläin kuin eläin – ihminen mukaan lukien – voidaan opettaa melkein mihin vain.

– Operantti ehdollistaminen toimii ihmiseen yhtä lailla, vaikkei sitä aina haluta myöntää. Facebook ei olisi niin suosittu kuin se on, ellei se tuottaisi jotain vahvistetta, Ylä-Kotola huomauttaa.

Mikä saisi raakoja keinoja käyttävät koirankouluttajat muuttamaan koulutustapojaan?

Ei ainakaan nurkkaan jahtaaminen, pohtii Ylä-Kotola.

– Käsittääkseni suuri yleisö on osoittanut selvästi, ettei se pidä toimintaa hyväksyttävänä. Jospa yhteiskunta kerrankin pystyisi siihen, että kun osoitetaan, ettei jokin ole hyväksyttävää, niin annettaisiin ihmisille mahdollisuus muuttua.

Kai Skyttä Raja- ja merivartiokoulun koiratoiminnan opettaja Harri Ylä-Kotolan lisäksi koiranohjaajakursseilla opettaa neljä muuta Frontexin kurssin käynyttä koiranohjaajaa tukikouluttajina.

Harmaata aluetta ei ole

Eläinsuojelulaki kieltää kivun ja kärsimyksen tuottamisen eläimelle. Viranomaisille se kuitenkin sallii eläimen käyttämisen työtehtävässä, jossa se voi vahingoittua.

– Ennen, kun ei ollut parempaa tietämystä, haluttiin uskotella, että viranomaisilla on koulutuksessakin jokin harmaa alue, johon eläinsuojeluasetus ei ulotu.

Nyt Ylä-Kotola myöntää, että harmaata aluetta ei ollut. Silloin toimittiin väärin.

– Vanhoja koulutusvideoita on nyt vaikea katsoa. Niin paljon niistä nyt näkee sellaista, mitä silloin ei nähnyt.

Nyt tietoa vaihtoehtoisista koirankoulutusmenetelmistä ei puutu muiltakaan, jotka haluavat muutosta.

Lohdullisena Ylä-Kotola pitää sitä, että vaikka koira olisikin oppinut vääriä käyttäytymismalleja, se pystyy oppimaan asiat uudelleen.

Sama pätee ihmiseen.

Näin koira oppii Klassinen ehdollistuminen: Oppimistapa, jossa kahden eri ärsykkeen välille syntyy mielleyhtymä. Venäläinen fysiologi Ivan Pavlov löysi sen tutkimuksissa, joissa hän soitti kelloa koirille ennen ruoan antamista. Pian koirien sylkirauhaset aktivoituivat jo kellon äänen vaikutuksesta. Operantti koulutus Perustuu mm. B.F. Skinnerin tutkimuksiin siitä, miten koira oppii ymmärtämään syy-seuraussuhteita. Positiivinen vahviste = koira saa jotain kivaa, mikä lisää toivottua käytöstä Negatiivinen vahviste = tilanteesta poistetaan jotain koiran mielestä ikävää, mikä lisää toivottua käytöstä Positiivinen rankaisu = tilanteeseen lisätään jotain koiran mielestä ikävää, mikä vähentää epätoivottua käytöstä Negatiivinen rankaisu = tilanteesta poistetaan jotain koiran mielestä kivaa, mikä vähentää epätoivottua käytöstä. Operantissa koulutuksessa koiran annetaan itse huomata, mikä käytös sille milloinkin on kannattavaa.