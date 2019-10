Valokuituverkko laajenee Taipalsaaren Suuren Jänkäsaloon

Saaressa on parikymmentä vakituista asumusta ja loma-asuntoja

Valokuitukaapelia aletaan rakentaa ensi viikolla Taipalsaaren Suureen Jänkäsaloon.

Saimaan Kuitu on saanut myönteisen tukipäätöksen Kaakkois-Suomen Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY).

Saaren valokuituverkko sai vajaat 150 000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen huomauttaa, että tukikelpoisen rakentamisen kokonaisbudjetti on hieman alle 212 000 euroa.

Suuressa Jänkäsalossa on parikymmentä vakituisesti asuttua taloutta. Määrä selittyy sillä, että loma-asuntoja on muutettu vakituisiksi asunnoiksi. Saaressa on kaikkiaan 160 kiinteistöä.

Valokuitukaapelia vedetään yhteensä noin 25 kilometrin matkalle. Jos syksyn sää kestää leutona, eikä maa ala routia, työmaa valmistuu muutamassa viikossa.

— Silloin liittymät olisivat käytössä tammikuussa.

Saimaan Kuidun valokuituverkkoon on liittynyt reilut 2 600 asiakasta pääosin Savitaipaleella, Taipalsaarella ja Lemillä.