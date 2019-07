Linnoitus saa juhlavuoden kunniaksi lisää valaistusta — Valaisintolpat ovat saaneet osakseen myös kritiikkiä

Kristiinan punaisten työtupien eteen asennettiin tiistaina mustia valaisinpollareita Lappeenrannan Linnoituksessa. Niitä tulee tälle seinustalle seitsemän kappaletta. Sosiaalisessa mediassa, muun muassa Facebookin Lappeenranta-ryhmässä, valaisintolppia on kauhisteltu ja pidetty herkkään historialliseen ympäristöön sopimattomina. Muutama puolustelukin löytyy.

Lomareissulta auton ratista tavoitettu elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi kertoo, että kyse on kuuden vuoden takaisesta Linnoituksen valaistus- ja liikennesuunnitelmasta.

— Kaupunginhallitus päätti myöntää varat suunnitelman osan toteuttamiseen. Se liittyy kaupungin 370-juhlavuoteen. Linnoituksen halutaan näkyvän paremmin Kaupunginlahdelle myös pimeällä. Myös suihkulähde on tarkoitus uusia, Leimi kertoo. Se saataneen paikalleen loppukesän aikana.

Leimin mukaan Linnoituksen valaistuksen suunnittelu ja toteutus on kulkenut normaalin päätöksentekomenettelyn läpi. Se on käsitelty teknisessä lautakunnassa sekä kaupunkikuvatyöryhmässä, ja myös Etelä-Karjalan museo on Leimin käsityksen mukaan ollut prosessissa mukana. Osa valaistussuunnitelmaa on toteutettu jo aikaisemmin.

Etelä-Saimaa ei lomista ja henkilöiden vaihtumisesta johtuen tavoittanut museotoimesta henkilöä, joka on valaistussuunnitelman tekemisessä ollut mukana.

Esimerkiksi Kristiinan tupien edessä pollareita pitää olla riittävästi ja riittävän kokoisia, jotta valo on tasaista, eikä yksittäisen valaisimen teho ole liian suuri. Niillä pitää olla myös korkeutta, jotta ne eivät hautaudu lumen alle talvella, Leimi sanoo.

— Julkisivut tulevat näkymään Kaupunginlahdelle. Kyllä se hieno juttu tulee olemaan, Leimi ennakoi.

Hän lisää, ettei itse ole ollut valitsemassa valaisintyyppiä. Hän myöntää, että uudet ja mustankiiltävät tolpat voivat joillekin pistää silmään, kunnes niihin on totuttu ja musta värikin vähän ajan mittaan haalistunut.

Länsivallien valaistus, joka myös on suunnitelmassa, jää tällä erää vielä tekemättä, kun on keskitytty Kaupunginlahden puoleen ja näkymään sinne.