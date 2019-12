Pitkä mies uhkasi kioskin työntekijää veitsellä ja vaati rahoja Lappeenrannan Hakalissa maanantaina illalla: Ryöstäjä poistui äkisti paikalta, kun kioskiin tuli asiakas

Mieshenkilö yritti ryöstää kioskin veitsellä uhaten Lappeenrannan Hakalissa maanantaina 30. joulukuuta. Mies uhkasi kioskin työntekijää veitsellä ja vaati tätä luovuttamaan rahat.

Kaakkois-Suomen poliisin mukaan törkeän ryöstön yritys keskeytyi, kun ryöstäjä ilmeisesti pelästyi kioskiin tullutta asiakasta.

Ryöstön yritys tapahtui maanantaina illalla noin kello 20 aikaan.

Ryöstäjä on nuorehko mies, joka on noin 185 senttiä pitkä. Hän on ruumiinrakenteeltaan hoikka.

Miehellä oli yllään mustat housut ja tumma huppari. Hän oli peittänyt kasvonsa. Mies poistui kioskista kävellen Hovinpellon suuntaan.

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii asiaa törkeän ryöstön yrityksenä.

Poliisi julkaisi tiistaina iltapäivällä turvakameran kuvia, joissa ryöstöä yrittänyt mies näkyy.

Lappeenrannan poliisi toivoo vihjeitä tapaukseen liittyen puhelimitse numeroon 0295 414559 tai sähköpostitse osoitteeseen rikostorjunta.etela-karjala(1)@poliisi.fi.

Muokattu uutista klo 14.44. Lisätty poliisin yhteystiedot.