"Väkisin siinä lähentyy" — Lappeenrannassa uutta luonto- ja ympäristöalaa opiskelevien naisten ystävyys alkoi savun ja hien hajuisista retkistä

Miltä kuulostaisi koulupäivä — tai oikeammin yö — metsässä, kun räntää roiskii tauotta? Laavuretket ja muut tutustumiskäynnit luontokohteisiin ovat tavallista arkea Saimaan ammattiopiston (Sampo) luonto- ja ympäristöalan opiskelijoille. Yhdessä tekemisellä ja asioihin heittäytymisellä on ollut opiskelijoita lähentävä vaikutus, sillä maaliskuussa opinnot aloittaneet naiset ovat ehtineet ystävystyä runsaassa puolessa vuodessa.

— Retkillä ollaan niin metsäläisen näköisinä, että meininki on tosi aitoa. Naamassa ei ole pakkelia, tukka on sekaisin, haistaan savulle ja hielle ja ollaan ruoat rinnuksilla. Väkisin siinä lähentyy, Ninja Isola heittää ja saa opiskelutoverinsa nauramaan.



Opiskelijat eivät juuri koskaan nökötä pulpetin ääressä. Opintoihin kuuluu retkien lisäksi esimerkiksi kasvilajien tunnistusta, puunkaadon opettelua raivaus- ja moottorisahalla sekä ympäristöön liittyvän lainsäädännön, luontokartoitusten ja kestävän kehityksen opiskelua.

Luonto- ja ympäristöalan linja alkoi Saimaan ammattiopistossa ensimmäistä kertaa viime keväänä. Opiskelijoiden hyvän yhteishengen siemenet kylvettiin jo ensimmäisenä koulupäivänä.

— Huomasimme heti, että opintoihin on hakeutunut samanhenkisiä tyyppejä. Meillä kaikilla on sama intohimo luontoa kohtaan ja samanlaiset arvot, Ninni Koponen kertoo.



Viidentoista naisen intohimo on yhteinen, mutta luontokokemukset ovat kuitenkin kaikilla omanlaisiaan. Luonto on havaittu hyväksi paikaksi tunteiden käsittelyyn, ja sen lohduttava kauneus on tullut tärkeäksi esimerkiksi surua ja läheisen menettämistä käsitellessä.

Minna Mänttäri Opiskelijoiden me-henki syntyi heti opintojen ensimmäisinä päivinä. Luonnon ystävät ovat heittäytyneet yhdessä niin puunkaatoon kuin kasvilajien tunnistukseenkin. Kuvassa opiskelijat Jenni Hyytiäinen, Maija Mehto ja Ada Eerola.

Laavuretkien ja muiden yhteisten kokemusten ansiosta saavutettu yhteisöllisyys on vahvaa, vaikka eri-ikäisten opiskelijoiden taustat ovat hyvin erilaiset. Ympäristöalaa opiskelee muun muassa lastenhoitajia, puutarhuri, fysioterapeutti ja hoitovapaalla oleva pienten lasten äiti.

— Huolehdimme toisistamme paljon. Usein retkille tulee pakattua tarvikkeita ja lämpöisiä varavaatteita varmuuden vuoksi muillekin, Jenni Hyytiäinen kertoo.



Myös kiertotalouden harjoittaminen on siirtynyt opinnoista käytäntöön, kun opiskelijat ovat vaihtaneet ja lainanneet toisilleen niin arkivaatteita kuin hyttyshattujakin.

Tieto löytyy paremmin luokkakaverilta kuin Googlesta

Retket ja muut erityiset koulupäivät opiskelijat ikuistavat luonto- ja ympäristöalan blogiin ja kuvasovellus Instagramiin. Blogista kuka tahansa voi oppia esimerkiksi lintujen talviruokinnasta. Opinnoissa on hyödyksi, että kaikilla on omat erityistaitonsa, ja luokassa vastuita jaetaan joustavasti.

— Jos ei tiedä jotain asiaa, vastaus löytyy usein helpommin luokkakaverilta kuin Googlen hakukoneesta. On kiva jakaa tietoa ja hyödyntää uusia ystäviä, Hyytiäinen sanoo.

Neuvoja jaetaan myös luokan useissa Whatsapp-ryhmissä, joista yhteen kirjoitetaan pelkkiä kouluasioita.

— Mutta pulinaryhmässä jutut rönsyilevät enemmän, Ada Eerola sanoo.

Saimaan ammattiopiston luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden arkea voi seurata osoitteessa luontojaymparisto19.blogspot.com. Opiskelijoiden Instagram-tili löytyy nimimerkillä sampo_luontojaympäristöala.