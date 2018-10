Mari Lähteen mielestä lapsilla on oltava kivaa harrastuksissa. Aikaa pitää jäädä myös koulusta palautumiseen sekä yhdessäoloon perheen kanssa. Psykologi Tuija Vanhanen muistuttaa, että harrastusten perimmäinen tarkoitus on tuoda iloa sekä vahvistaa lapsen itsetuntemusta ja itsetuntoa.

Kahdeksanvuotias Lotta Lähde on aloittanut soittoharrastuksen Lappeenrannan musiikkiopistossa. Hänen instrumenttinsa on tuuba, mutta käytännön syistä kotiharjoittelu tehdään baritonitorvella. Ensimmäiset harjoitukset on tehty, ja soitto alkaa sujua.