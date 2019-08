Lappeenrannan valtuusto keskusteli väestökehityksestä, mutta synnytystalkoista ei puhuttu — Väkiluku on pudonnut viime kesästä 350 asukkaalla

Lentoliikenteen tuki ja väestökehitys nousivat suurimmiksi puheenaiheiksi Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa maanantaina.

Asiat nousivat esiin kun Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva esitteli kuluvan vuoden puolivuotiskatsausta. Jarva oli huolissaan talouskehityksestä ja ounasteli kaupungin budjettiin 11,5 miljoonan euron alijäämää kuluvalle vuodelle.

Suurta talouskeskustelua ei syntynyt, vaan huoli nousi Jarvan esille nostamasta väestökehityksestä.

Lappeenrannan väkiluku on pudonnut viimeisen 12 kuukauden aikana 350:lla asukkaalla. Ennusteet kertovat, että suunta jatkuu: Lappeenrannan väki vähenee ja vanhenee.

Lisää työikäisiä ja lapsiperheitä

SDP:n Eeva Arvela ehdotti vapaamuotoista seminaaria aiheen ympäriltä.

— Huolestuttavaa on asukkaiden määrän väheneminen ja syntyvien lasten määrä. Tämä on vakava asia ja valtuuston pitäisi sitä pohtia yhdessä yli puoluerajojen. Mitkä olisivat ne keinot, joilla saadaan tänne houkuteltua työikäisiä ja lapsiperheitä?

Arvelan esitys sai kannatusta eri puolita valtuustosalia, vaikka varsinaista esitystä tai päätöstä aiheesta ei tehty.

— Opiskelijoita Lappeenrantaan tulee hyvin ja sukupuolijakaumakin on tasoittumassa. Ongelmana on pitää kiinni heistä. Paluumuuttajien houkuttelu voisi tehota, arveli vihreiden Virpi Junttila.

Kokoomuksen Tuula Lindh oli valmis seminaariin, mutta toivoi poliitikkojen lisäksi laaja-alaisempaa kokoonpanoa.

Kai Skyttä Lappeenrannan valtuusto keskusteli vakavasti väestökehityksestä. Lappeenrannan asukasluku on laskussa.

— Yhteinen palaveri on ok. En usko, että me valtuutetut pystymme tekemään työpaikkoja. Mukaan on saatava myös yhteistyökumppanit ja yrittäjät.

Kuinka kauan lentoliikennettä pitää tukea?

Toinen polttava ajankohtaisaihe oli lentoliikenteen tuki. Sekin tuli esille puolivuotiskatsauksen yhteydessä.

Kenttää on tuettu kahteen otteeseen tänä vuonna.

Lisäksi kentän tilinpäätös on jäämässä tänä vuonna tappiolliseksi noin puoli miljoonaa euroa. Vihreiden Virpi Junttila arvosteli tapaa, jolla tukipäätöksiä on tehty ja kysyi myös, kuinka kauan tukea tarvitaan.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva muistutti, että kenttä tuo Etelä-Karjalaan vuosittain toistakymmentä miljoonaa euroa tuloja.

— Kuinka kauan tukea jatketaan, on valtuutettujen päätettävissä oleva. Toivon, että toiminta jatkuu ja tuo matkailutuloja. Kenttä tarvitsee tukea jatkossakin.

Kokoomuksen Tommi Vasaman mukaan lentoliikenteen tukea pitää jatkaa ja mukaan on saatava muitakin maksumiehiä kentästä hyötyvistä naapurimaakunnista.

Vihreiden Kimmo Klemola arvosteli lentoliikenteen matkailutuloista tehtyjä tutkimuksia ja piti niitä toiveajatteluna.

Äänestys rekrytoinneista

Valtuusto pääsi myös äänestämään, kun perussuomalaisten Jani Mäkelä olisi lähettänyt valtuustoaloitteen anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta Lappeenrannan kaupungissa uusintakäsittelyyn.

Kai Skyttä Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä (keskellä) äänestytti valtuustoa. Hän olisi halunnut uuden käsittelyn anonyymistä rekrytoinnista tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Mäkelän esitys hävisi lopulta äänestyksen 40 — 11.

Henkilöstöjohtajan lausunnon mukaan anonyymiä rekrytointia virkasuhteisiin voisi eräin edellytyksin käyttää lähinnä isommissa massarekrytoinneissa.

Hän totesi myös, että anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta voidaan tehdä kokeiluja.