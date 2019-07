”On tuholaisia, kiusaa ja kaikenlaista säätä, mutta jokin asia aina onnistuu”, pohtii puutarhaharrastaja — Lappeenrannan seudun puutarhaseura kerää kasvun ihmeestä innostuneet yhteen, eikä heidän puutarhojensa tarvitse olla tiptop-kunnossa

Puutarhaharrastajan puutarha ei ole vimpan päälle kunnossa.

— Ei tätä hommaa pidä ottaa liian vakavasti. Varsinkin viime ja tänä vuonna trendinäkin on ollut luonnollisuus, Lappeenrannan seudun puutarhaseuran puheenjohtaja Jukka Kolehmainen toteaa.



— Sitä paitsi rikkaruohothan voi syödä. Voikukat, vuohenputket ja nokkoset ovat hyviä, heittää seuran hallituslainen Leena Partanen.



Puutarhaseuran toiminta ei ole pelkkää puutarhassa möyrimistä tai siitä puhumista, vaikka seuran keskiössä onkin puutarha kaikissa muodoissaan. Seura järjestää lähes joka kuukausi jonkin tapahtuman, vierailun tai muun aktiviteetin.

— Alkukesästä ja kesällä on enemmänkin tapahtumia. Siitä se sitten latistuu, kun tulee pimeää ja päivät lyhenevät, seuran sihteeri Laila Juuti vitsailee.



Tänä vuonna syksyllä on luvassa muun muassa retki Mustilan taimipäivään, sadonkorjuujuhla, metallilanka-askartelua ja joulukukka-asetelman tekoa.

— Viimeisimmän retkemme teimme Puumalan Niinisaareen, ja siellä yksi jäsenistä tuli sanomaan, että onpa kiva, että tehdään myös muuta kuin ihaillaan kauniita pihoja, Partanen kertoo.

Paikka onnelle, epäonnelle ja itselle

Minna Mänttäri Leena Partanen, Aila Neuvonen, Jukka Kolehmainen ja Laila Juuti sukelsivat puun oksien sekaan. He ovat viherpeukaloita, joiden puutarhoissa kaiken ei tarvitse olla tiptop-kunnossa.

Puutarhaseura on saavuttanut pitkän iän, sillä se on perustettu jo vuonna 1938. Jos aiemmin seura oli tarkoitettu lähinnä puutarha-alan ammattilaisille, on toiminnassa ollut pitkään mukana myös harrastajia. Kunhan vain kiinnostusta löytyy.



Mikä puutarhassa ja sen hoidossa sitten kiehtoo?

— Kasvun näkeminen, vastaa seuran hallituslainen Aila Neuvonen.



Jos rahaa ja puutarhaan kuluvaa vaivaa ja aikaa ajattelee, pääsisi monesti helpommalla ja halvemmalla ostamalla puutarhan antimet kaupasta. Siinä jäisi kuitenkin paitsi kasvamisen ja kasvattamisen ilosta.

— Puutarhassa innostaa myös vuodenaikojen vaihtelu. Sen näkee mahdottoman hienosti, kevään syttymisen, kesän rehevyyden ja syksyn ruskan. Lisäksi pidän puutarhan tuoksuista, Partanen kertoo.



Puutarha on rentoutumisen ja rauhoittumisen paikka. Se on paikka toteuttaa itseään, onnistua, epäonnistua ja olla oma itsensä. Eikä puutarhasta saatu ilo lopu kesään.



Partanen säilöö kesän makuja perinteisestä poikkeaviin hilloihin. Hänen hilloissaan saattavat maistua kesäkurpitsa, banaani ja kaneli tai punaherukka, kurkku ja kesäkurpitsa. Juuti sekoittaa marjat pusseihin jo pakastettaessa, niin että talvella kesämarjapiirakan päälle saa yhdestä pussista kaikkea mustikasta herukoihin ja metsämansikoihin.



Kolehmaiselle, Partaselle, Juutille ja Neuvoselle puutarhassa riittää lempiasioita. Inhokkeja ei oikeastaan voi edes nimetä, sillä vaikka jokin kokeilu epäonnistuisi, saattaa se seuraavana kesänä onnistua.

— Suomen kesä on niin ainutlaatuinen, että siinä on kaikkea. On tuholaisia, kiusaa ja kaikenlaista säätä, mutta jokin asia aina onnistuukin, Juuti toteaa.



Hyviä hetkiä riittää: Kun sataa, kiirehtii Juuti kasvihuoneen lämpöön ropinaa kuuntelemaan. Kun pihan seitsemän alppiruusupensasta kukkivat, Neuvonen istuu ja ihailee niitä. Kun kevät saapuu, vetäisee Partanen istutuspöydän pihalle ja käy mieluisiin hommiin.